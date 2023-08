Thuỷ cung mới toanh ở Hà Nội và những điều không như mong đợi

Một địa điểm nhiều ngày qua xuất hiện rần rần trên các trang mạng xã hội là thuỷ cung Lotte World (Lotte World Aquarium Hanoi). Ngay từ những đầu tiên chạy thử nơi đây đã được quảng bá vô cùng mạnh mẽ. Ảnh: Chuyện của Hà Nội Thuỷ cung Lotte World thu hút rất nhiều người đến check in, háo hức được chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Tuy nhiên không ít người tỏ ra khá hụt hẫng thậm chí là có chút chưa hài lòng. Ảnh: Chuyện của Hà Nội Một trong những điểm khiến nhiều bạn trẻ đến check in thủy cung Lotte World Hà Nội thất vọng là nơi đây hiện tại quá ít cá, hầu hết là cá bé và không có loài nào quá nổi bật. Ảnh: Vu Viet Anh Dù diện tích lên đến 9.000m2 là vậy nhưng theo nhiều du khách đánh giá thủy cung mới đi một chút là đã hết các điểm để tham quan. Ảnh: Vu Viet Anh Một số loài vật như sứa thì được làm bằng nhựa, khác hoàn toàn với tưởng tượng của nhiều người mặc dù nhìn chúng khá đẹp mắt. Ảnh: Vu Viet Anh Trực tiếp chiêm ngưỡng khám phá mọi ngóc ngách trong thuỷ cung rất dễ dàng nhận thấy rằng nơi đây vẫn còn thiếu nhiều loài cá to, hay các sinh vật lạ mà chủ yếu là các loài cá nhỏ và đã khá phổ biến tại Việt Nam. Ảnh: Vu Viet Anh Có thể do thuỷ cung vừa mới đi vào hoạt động vẫn còn một vài loài đang trên đường vận chuyển như chim cánh cụt, sư tử biển…Ảnh: Vu Viet Anh Trong hành trình trải nghiệm thủy cung du khách còn được nghe âm thanh của đại dương, âm thanh của các loài cá tuy vậy vẫn chưa thực sự làm khách tham quan hài lòng. Ảnh: Vu Viet Anh Chim cánh cụt là loài mà hầu hết du khách mong muốn được thấy, nhưng đến hiện tại chúng vẫn chưa có mặt ở thủy cung Lotte World Hà Nội. Ảnh: Vu Viet Anh Giá vé tại thủy cung được đánh giá là khá cao nhưng lại chưa mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách tham quan. Có lẽ vì đang ở giai đoạn đầu nên thủy cung này chưa thực sự hoàn thiện, hứa hẹn thời gian tới nơi này sẽ đem lại nhiều trải nghiệm hoàn hảo hơn cho du khách. Ảnh: H. Trang

