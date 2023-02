Valentine check in lãng mạn tại các địa điểm ở Hà Nội

Hồ Tây là địa điểm hẹn hò lý tưởng cho những cặp đôi trong ngày Valentine, nhiều đoạn trên đường ven hồ có khung cảnh đẹp, lãng mạn thích hợp làm địa điểm hẹn hò. Nhiều đoạn trên cung đường ven hồ có không gian thoáng đãng, bình yên, là nơi ngắm hoàng hôn lãng mạn và chụp ảnh rất "chill", thích hợp cho các cặp đôi ngày Lễ tình nhân. Con dốc nhỏ tại ngõ 6 Từ Hoa (Yên Phụ, Tây Hồ) được nhiều người ví con như các con ngõ trong phim truyền hình Hàn Quốc phù hợp để các cặp đôi chụp ảnh lãng mạn. Ở ven sông Hồng cũng được xem là địa điểm check in Hà Nội, tại khu vực ngõ 264 Âu Cơ có một số vườn hoa kết hợp mô hình cà phê, cắm trại cực đẹp. Nếu thích riêng tư và tự do hơn, các cặp đôi có thể chuẩn bị lều trại, đồ nấu ăn để camping tự do ở ven sông Hồng như chân cầu Vĩnh Tuy, vườn nhãn Vĩnh Tuy. Để check in ở những địa điểm này du khách cần xem trước thời tiết để có bữa hẹn hò hoàn hảo. Vừa đẹp lại lãng mạn, con đường được mệnh danh như Hàn Quốc điển hình như đường Kim Mã, Phan Đình Phùng, con đường kéo dài từ khu biệt thự Tây Hồ qua khách sạn Tây Hồ, con đường Hàn Quốc ở khu Ngoại giao đoàn...cũng là điểm check in lý tưởng ngày Valentine. Kéo dài khoảng 1,5km, đường Phan Đình Phùng trở thành địa điểm “sống ảo”, vui chơi của nhiều người dân Thủ đô. Là một trong những con đường đẹp nhất ở Hà Nội, đường Phan Đình Phùng thu hút rất đông khách du lịch tham quan và chụp ảnh, điểm nhấn đặc biệt là ở hai hàng cây rợp bóng, tạo thành mái vòm bao phủ khắp con đường. Ảnh: Tổng hợp Internet

Hồ Tây là địa điểm hẹn hò lý tưởng cho những cặp đôi trong ngày Valentine, nhiều đoạn trên đường ven hồ có khung cảnh đẹp, lãng mạn thích hợp làm địa điểm hẹn hò. Nhiều đoạn trên cung đường ven hồ có không gian thoáng đãng, bình yên, là nơi ngắm hoàng hôn lãng mạn và chụp ảnh rất "chill", thích hợp cho các cặp đôi ngày Lễ tình nhân. Con dốc nhỏ tại ngõ 6 Từ Hoa (Yên Phụ, Tây Hồ) được nhiều người ví con như các con ngõ trong phim truyền hình Hàn Quốc phù hợp để các cặp đôi chụp ảnh lãng mạn. Ở ven sông Hồng cũng được xem là địa điểm check in Hà Nội , tại khu vực ngõ 264 Âu Cơ có một số vườn hoa kết hợp mô hình cà phê, cắm trại cực đẹp. Nếu thích riêng tư và tự do hơn, các cặp đôi có thể chuẩn bị lều trại, đồ nấu ăn để camping tự do ở ven sông Hồng như chân cầu Vĩnh Tuy, vườn nhãn Vĩnh Tuy. Để check in ở những địa điểm này du khách cần xem trước thời tiết để có bữa hẹn hò hoàn hảo. Vừa đẹp lại lãng mạn, con đường được mệnh danh như Hàn Quốc điển hình như đường Kim Mã, Phan Đình Phùng, con đường kéo dài từ khu biệt thự Tây Hồ qua khách sạn Tây Hồ, con đường Hàn Quốc ở khu Ngoại giao đoàn...cũng là điểm check in lý tưởng ngày Valentine. Kéo dài khoảng 1,5km, đường Phan Đình Phùng trở thành địa điểm “sống ảo”, vui chơi của nhiều người dân Thủ đô. Là một trong những con đường đẹp nhất ở Hà Nội, đường Phan Đình Phùng thu hút rất đông khách du lịch tham quan và chụp ảnh, điểm nhấn đặc biệt là ở hai hàng cây rợp bóng, tạo thành mái vòm bao phủ khắp con đường. Ảnh: Tổng hợp Internet