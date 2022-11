Cuối tuần đổi gió check in các bảo tàng ở Hà Nội

Bảo tàng gốm Bát Tràng nằm ở trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt, số 28, thôn 5, làng cổ Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Bảo tàng gốm Bát sở hữu kiến trúc độc-lạ, được lấy cảm hứng từ những đường cong của đất trên bàn xoay. Ảnh: Phạm Minh Sơn Đây là địa điểm check in Hà Nội không thể bỏ qua vào dịp cuối tuần, khách tham quan có thể "sống ảo" cả ở trong lẫn bên ngoài bảo tàng với đủ mọi góc chụp "cực nghệ". Ảnh: Dương/ Linh Bảo tàng gốm Bát Tràng mở cửa tất cả các ngày trong tuần. Bạn có thể di chuyển đến đây bằng xe máy, ô tô hoặc xe buýt. Ảnh: Phạm Minh Sơn Ngoài Bảo tàng gốm Bát Tràng, Bảo tàng dân tộc học cũng là địa điểm check in cuối tuần được nhiều bạn trẻ ghé thăm thời gian qua. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cả một nền văn hoá tinh hoa của dân tộc, hoà mình vào không gian mang đậm dấu ấn lịch sử từ thời xa xưa. Bảo tàng nằm ngay trên trục đường Nguyễn Văn Huyên rộng lớn, thoáng đãng, cách trung tâm thành phố khoảng 8km nên đi lại càng dễ dàng hơn. Muốn tìm một chỗ đi chơi vừa rẻ vừa lạ ở Hà Nội thì nhất định đừng bỏ qua Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Đến đây không chỉ được sống chậm một chút mà còn có nhiều góc đẹp để check in. Một địa điểm khác cũng được nhiều người ghé thăm là Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, không gian trưng bày nghệ thuật ở bảo tàng rất rộng với rất nhiều phòng, nhiều tầng và mỗi phòng lại là một thời kì, một phong cách nghệ thuật khác nhau. Điểm đến mình thích thú nhất đó là bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, không gian bảo tàng được thiết kế nhỏ xinh và vô cùng ấm cúng. Dưới ánh đèn vàng, mọi mẫu vật hiện lên có phần trang nghiêm xen một chút huyền ảo. Ảnh: Tổng hợp

