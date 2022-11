Thoát kiếp nhà quê, Xoài Non về phố lên đồ "cực cháy"

Xứng tầm mỹ nhân thế hệ mới, Xoài Non dường như chẳng bao giờ sợ xấu khi trong bất kỳ hình ảnh nào cũng giữ nguyên vẻ đẹp vốn có. Chưa từng bị dìm bởi cam thường hay thậm chí ăn mặc luộm thuộm, chính vì lẽ đó mà khán giả không khỏi yêu thích vẻ ngoài của cô. Sau chuyến về thăm quê có nhiều hoạt động chuẩn gái đảm thì hot girl đã lên đồ "cháy" phố khoe hình thể nuột nà. Trên trang cá nhân, hot girl Xoài Non vừa đăng tải loạt khoảnh khắc diện đồ mát mẻ, phóng khoáng dạo phố. Cô lựa chọn trang phục đơn giản với áo crop top cùng quần dù thoải mái. Tuy nhiên, nhờ thiết kế thời thượng mà khoe trọn body thon thả của hot girl. Sau thời gian về quê diện đồ nuốt dáng thì cuối cùng mỹ nhân 2k2 cũng quay về với diện mạo "hết nước chấm" phô diễn eo thon con kiến nơi phố thị. Có thể thấy, Xoài Non rất tinh tế trong cách lên đồ để phù hợp với môi trường xung quanh mà vẫn đảm bảo sự xinh đẹp. Phải công nhận, khán giả cũng phải bật cười cho khung hình trái ngược của bà xã "streamer giàu nhất Việt Nam" khi về quê phải cân nguyên mâm chén đầy, trong khi chỉ cần lên thành phố lại biến hóa ngay quý cô sành điệu và chất chơi. Không chỉ phụ giúp làm sạch chén bát mà người đẹp còn đi chợ cùng bố hay câu cá cùng anh trai, tuy tất bật nhưng có thể thấy nụ cười vui vẻ luôn hiện diện trên gương mặt cô. Trong những lần về quê trước đấy, người đẹp đến từ Thái Bình cũng không ngần ngại ngồi gói bánh cùng gia đình hay đỡ đần những công việc khác. Trên thành phố có là người nổi tiếng được chú ý thì về quê bà xã Xemesis vẫn giản dị và mộc mạc. Kết hôn cùng ông xã giàu có, Xoài Non có cuộc sống nhung lụa khi được yêu thương hết lòng. Không chỉ vậy, nữ người mẫu còn được bố mẹ cưng chiều như con gái khi nhiều lần mạnh tay cho số tiền lớn. Hình ảnh Xoài Non xinh đẹp trong váy công chúa.

