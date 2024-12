Vợ Đoàn Văn Hậu vào vai cô bán hàng nước cực hài hước

Video quay một cô bán hàng nước đang diện bộ đồ với họa tiết hoa sặc sỡ với phong cách của các "bà thím", trên đầu đội nón lá, đeo khẩu trang, chân đi dép lê... Khoảnh khắc cô tháo khẩu trang khiến tất cả ngỡ ngàng vì hóa ra đó là nàng WAG Doãn Hải My hóa trang. "Cô bán hàng nước" Doãn Hải My khoe nhan sắc xinh đẹp với lớp trang điểm kĩ lưỡng, gương mặt ưa nhìn của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 lập tức thu hút sự chú ý. Thêm vào đó, cách hóa trang với vòng cổ cỡ lỡ, tay đeo đầy vàng, cưỡi trên chiếc xe ghép với phần đầu là xe máy mà phần sau là xe đạp, cùng hành động chỉ tay với biểu cảm sắc sảo của Doãn Hải My khiến dân mạng không khỏi bật cười. Hình ảnh bà xã Đoàn Văn Hậu lúc này khác hẳn dáng vẻ hiền thục, đoan trang mà cô nàng vẫn luôn thể hiện. Màn hóa trang của Doãn Hải My nhận về nhiều lượt tương tác. Đoàn Văn Hậu cũng vào bình luận và thả tim, nhiệt tình ủng hộ bà xã. Việc "vào vai" cô bán hàng nước cũng là một công việc mới mẻ của Doãn Hải My. Ngoài việc làm KOL quảng cáo cho các nhãn hàng, Hải My quyết định sẽ đi theo con đường kinh doanh giống những nàng WAG nổi tiếng khác như Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh hay Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải... Thời gian qua, Doãn Hải My dành nhiều thời gian để chăm sóc chồng đang tập phục hồi chấn thương và cậu quý tử nhỏ. Doãn Hải My được đánh gia là 1 trong những nàng WAGs "lại người" nhanh, xuất sắc nhất sau khi sinh nở.

