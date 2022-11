Xoài Non bất ngờ để lộ tóc rối bời, nhăn nhó ngồi rửa bát

Mới đây, hot girl Xoài Non đã có dịp ra Bắc. Lần này, cô cùng bố, anh trai về quê nội Thái Bình làm giỗ cho ông bà nội. Trước đó trên trang cá nhân, hot girl Xoài Non từng chia sẻ được về quê là biết bao kỉ niệm tuổi thơ lại ùa về. Căn nhà của ông bà Xoài Non nằm trong một con ngõ nhỏ, rất yên bình. Dù ông bà đã đi xa nhưng trong tâm trí, cô nàng vẫn nhớ đến họ. 10X cũng từng khoe loạt ảnh check-in khi được bố chở đi chơi hay câu cá bên bờ ao cạnh nhà. Nhưng nổi bật nhất chính là bức hình cô nàng ngồi rửa bát. Diện trang phục giản dị với áo phông, quần xắn cao, Xoài Non chẳng ngại làm công việc phải tiếp xúc dầu mỡ. Tuy nhiên, không hiểu vì trời nắng hay có việc gì đó không vừa ý, khuôn mặt nhăn nhó, kém vui của vợ Xemesis khiến dân tình phì cười. Dù có đầu bù tóc rối, bận rộn với việc bếp núc nhưng nhan sắc Xoài Non vẫn được ngợi khen. Xoài Non tên thật Phạm Thùy Trang (sinh năm 2002). Cô hiện là mẫu ảnh khá có tiếng ở Sài Gòn. Về đời tư, 10X đã kết hôn với thiếu gia làng Youtube tên Xemesis. Chính cuộc hôn nhân không cân xứng về gia thế khiến Xoài Non bị nói ăn bám chồng giàu, hôn nhân duy trì chỉ vì tiền. "Mình không phải dạng nhà nghèo, thiếu thốn cần trai nuôi nên ai chửi mình yêu vì tiền thì mình cũng thông cảm vì bản thân họ phải thế nào thì mới nói người ta như vậy", Xoài Non đáp trả trước những lời thị phi. Ngoài ra, hot girl Instagram đến với chồng vì tình yêu chân chính. Cả 2 cũng độc lập về kinh tế, tiền của ai kiếm được người ấy quản. Hay trong một chia sẻ cách đây không lâu, bà xã Xemesis tiết lộ bản thân vẫn rất "nghiền đồ chợ". Và cô chỉ mạnh tay chi tiêu vào những thứ cần thiết.

