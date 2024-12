Lọ Lem “ghi điểm” với màn đáp trả khi bị so với nàng Mơ

Lọ Lem - ái nữ nhà MC Quyền Linh luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi đăng tải những khoảnh khắc cá nhân trên mạng xã hội. Mới đây, cô nàng một đoạn video ngắn ghi lại vũ đạo cùng biểu cảm cực đáng yêu, thu hút hàng triệu lượt xem. Bên dưới phần bình luận, nhiều cộng đồng mạng để lại lời nhắn tích cực cho Lọ Lem, cô nàng cũng chịu khó trả lời một số bình luận. Trong số đó, có một bình luận mang tính so sánh nhan sắc cô nàng với một mỹ nhân cùng tuổi khác - nàng Mơ. Theo đó, bình luận nói trên bày tỏ: Tiểu Lem xinh hơn nàng Mơ nha". Đáp lại, Lọ Lem khéo léo đáp trả: "Huhu bạn đừng nói vậy ạ, mỗi người đều có sự tinh tế riêng mà". Lọ Lem và Nàng Mơ (Lê Minh Trà My, SN 2006) - TikToker, người mẫu khá được chú ý thời gian qua, là 2 hot girl cùng tuổi thường được đem ra so sánh dù chưa từng gặp gỡ hay chung khùng hình. Cùng sở hữu chiều cao 1,70m và visual sắc nét là lý do tên 2 mỹ nhân Sài Thành và Hà Thành nhiều lần bị đặt cạnh nhau. Trước đó, trên mạng xã hội cũng từng xuất hiện đoạn video so sánh giữa Lọ Lem và nàng Mơ khi cả 2 cùng đi chụp ảnh mùa thu Hà Nội. Cùng chụp bộ ảnh concept mùa thu trên phố Phan Đình Phùng, 2 hot girl nổi tiếng được đem lên bàn cân ai là người ra dáng "nàng thơ" hơn. Trong thời đại mạng xã hội phát triển như hiện nay, việc bị so sánh là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là đối với những người nổi tiếng. Con gái MC Quyền Linh cũng không nằm ngoài "tầm ngắm" của cư dân mạng khi thường xuyên bị so sánh với những nhân vật nổi tiếng khác, điển hình là nàng Mơ. Màn đáp trả nhẹ nhàng, khiêm tốn và đầy tinh tế của Lọ Lem nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của netizen. Không chỉ được đánh giá cao về nhan sắc, netizen trước giờ vẫn luôn dành lời khen ngợi cho Lọ Lem bởi sự ngoan ngoãn, thông minh, cách đối nhân xử thế uyển chuyển, kính trên nhường dưới.

