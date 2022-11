Về thăm quê, hot girl Xoài Non vô tình để lộ gia cảnh

Xoài Non tên thật Phạm Thùy Trang (sinh năm 2002). 10X sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng và nụ cười tươi nên được mệnh danh là hot girl Instagram với lượt theo dõi lên đến hàng trăm ngàn người. Cuối tuần, hot girl Xoài Non cùng bố về thăm quê. Cô nàng được bố đèo trên chiếc xe máy cũ, mặc đồ giản dị kèm bó hoa cúc về thắp hương cho bà. Với Xoài Non, đến nhà ông bà là bao nhiêu kỷ niệm ùa về, từ con ngõ nhỏ là nơi bà thường ngóng đợi cô về nhưng giờ bà không còn nữa. Đăng loạt ảnh về thăm quê, Xoài Non xúc động viết: "Hôm nay về thăm nội. Con nhớ ông bà nhiều lắm", cô nàng viết. Qua ảnh chụp đủ thấy nhà nội Xoài Non rất giản dị. Đó là một ngôi nhà cấp bốn nhỏ, yên tĩnh, nơi có tình yêu và những kỷ niệm đẹp bên ông bà. Trước khi lấy "Streamer giàu nhất Việt Nam" - Xoài Non đã là một một hot girl khá nổi với vẻ ngoài lai Tây, xinh đẹp. Hậu làm dâu nhà hào môn, Xoài Non thường đăng loạt ảnh lên đồ sang chảnh, cuốn hút. Bị mang tiếng dựa hơi nhà chồng nhưng Xoài Non vẫn tự lập về kinh tế. Sau 2 năm kết hôn, Xoài Non chưa vội có con vì còn học thêm và bận kinh doanh. Cụ thể, trên trang cá nhân, một fan đặt câu hỏi nhạy cảm: "Em thấy chị bị mọi người nói ăn bám rất nhiều, chị có cảm thấy buồn không ạ?". Trước câu hỏi trên, Xoài Non cho hay: "Nói không buồn thì là nói xạo nhưng cũng không ảnh hưởng tới Xoài lắm. Xoài nhận ra mình cố gào thét chứng minh là mình tự lập không dựa vào ai thì cũng chẳng ai tin... Thay vì suy nghĩ về những gì người ta nói không đúng về mình thì Xoài tập trung đi học, đi làm và ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Mình đọc nhiều bình luận nói không đúng về mình lắm nhưng mà mình lười giải thích, nên thôi ai muốn hiểu thì sẽ hiểu mình là người như thế nào". Xoài Non cho biết thêm.

