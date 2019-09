Thiếu nữ ngực trần chụp ảnh ở Hội An bất ngờ xin lỗi

(Kiến Thức) - Sau thời gian im lặng, thiếu nữ ngực trần quay clip ở Hội An bất ngờ lên tiếng xin lỗi và mong được mọi người tha thứ cho hành động của mình.

Những ngày qua trên MXH, hình ảnh thiếu nữ ngực trần quay clip ở Hội An khiến không ít người phải choáng váng. Sau khi sự việc xảy ra, ngoài ý kiến chỉ trích của CĐM, các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc đưa ra ý kiến sẽ xử lý cụ thể vụ việc thiếu nữ ngực trần ở Hội An gây xấu hình ảnh cho địa điểm được Thế giới công nhận là di sản văn hóa.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ chính của clip thiếu nữ ngực trần ở Hội An là Trần Mai Hương đã chia sẻ về sự việc. Nói về video clip sóng gió của mình, cô gái này viết: "Mai Hương xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn ở Hội An - Đà Nẵng và cộng đồng mạng ....

Về sự việc Mai Hương quay clip ngay tại trung tâm phố cổ Hội An, Mai Hương chỉ nghĩ đơn giản là đẹp nên up trên trang cá nhân mà đã không biết làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của phố cổ Hội An.

Sau khi nhận được sự không đồng tình từ các bạn, Mai Hương đã xóa clip trên trang cá nhân. Mai Hương thành thật xin lỗi và mong các bạn vui lòng bỏ qua cho sự dại khờ và suy nghĩ không thấu đáo...".

Lời xin lỗi của Mai Hương nhận được sự hồi đáp khá tích cực từ dân mạng. Một chi tiết khá thú vị là trong khi ngày trước, lượng theo dõi của tài khoản đăng video clip khoe thân trên nhà cổ Hội An chỉ mới chạm mốc trên 190.000 thành viên thì một ngày sau khi clip được tung lên, con số theo dõi trên trang này đã cán mốc gần 203.000 người.

Trước đó, Đại diện quán cà phê để thiếu nữ ngực trần quay clip phản cảm ở Hội An cũng nhận lỗi và cho biết do sơ suất nên không kiểm soát được hành vi cởi trang phục, quay hình ảnh phản cảm của nhóm khách.