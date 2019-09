Nhan sắc thiếu nữ ngực trần quay clip trên nóc phố cổ Hội An

Vừa qua bức ảnh chụp phản cảm ở Hội An của cô gái có tên M.H khiến dân mạng choáng váng. Truy tìm danh tính của cô gái chụp ảnh phản cảm ở Hội An, dân mạng tìm ra đó là Trần Mai Hương, hiện sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Sau khi bức ảnh chụp phản cảm ở Hội An của Mai Hương được đăng tải đã khiến CĐM không giữ nổi bình tĩnh, hàng loạt những bình luận đả kích được dân mạng "ném" về phía cô nàng. Trang cá nhân của Mai Hương nhanh chóng được tìm ra. Bên cạnh việc "ném đá" nhiều dân mạng cũng đưa ra bình luận về nhan sắc của cô gái chụp ảnh phản cảm ở Hội An. Theo ý kiến của nhiều dân mạng, Mai Hương sở hữu thân hình khá đẹp với những đường cong hoàn mỹ. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng, nhan sắc của Mai Hương nhìn qua thôi đủ biết là "nhân tạo" (phẫu thuật thẩm mỹ). Bình luận về nhan sắc của Mai Hương, nickname T.P.Q cho biết: "Nhìn thôi là thấy có nét dao kéo rồi. Cằm thì chẻ v.line, môi thì bơm quá dày và đặc biệt là mắt nhấn sâu quá đà". Đồng quan điểm với T.P.Q là nickname P.L.A bình luận: "Chẳng biết ngoài đời có đẹp thật không nhưng tôi tin là quả vòng 1 kia độ rồi các ông ạ. Căng đét và hình thù như kia chắc đặt túi nước". Có thể dễ dàng nhận thấy, Mai Hương sở hữu vóc dáng đồng hồ cát khá chuẩn. Theo nhiều người phỏng đoán, để có được hình thể này, chắc hẳn Mai Hương là PT hoặc người có ăn tập gym.

