Thiếu nữ khoe thân chụp ảnh ở Hội An, Đà Lạt, Hải Phòng nóng dư luận

Mới đây, một cô gái khiến dư luận được phen "dậy sóng" khi đăng tải đoạn clip ngắn lên Facebook, ghi lại cảnh cô khỏa thân cầm nón che ngực để tạo dáng phản cảm ở Hội An. Ngay sau khi xuất hiện bức ảnh chụp phản cảm ở Hội An của cô gái nhận vô vàn ý kiến chỉ trích từ CĐM. Đa phần các dân mạng cho rằng, hành động của cô nàng khiến địa điểm được Thế giới công nhận là di sản bị vấy bẩn nặng nề. Trước đó, một số địa điểm đẹp tại Việt Nam đã bị làm xấu bằng những hình ảnh phản cảm như Đà Lạt với bộ ảnh khoe thân lõa lồ của Á hậu Thư Dung và bạn diễn nữ của mình. Sau khi tung bộ ảnh phản cảm ở Đà Lạt, Thư Dung bị BTC cuộc thi nhan sắc tước danh vị và bị CĐM ném đá không thương tiếc. Chung số phận với Tuyệt Tình Cốc ở Đà Lạt là địa điểm cùng tên ở Hải Phòng. Tuyệt Tình Cốc ở Hải Phòng từng bị 2 cô nàng làm vấy bẩn và sau đó bị buộc đóng cửa đón du khách. Vụ việc cặp đôi chụp ảnh cưới khoả thân tại khu rừng thuộc thắng cảnh cấp Quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt) vào hồi đầu tháng 4/2019 cũng bị dư luận lên án. Trong bộ ảnh cưới, cặp đôi cô dâu, chú rể không mặc gì trên người và diễn những cảnh khiến nhiều người liên tưởng tới người tiền sử. Đầu năm 2019, nhiều người dùng mạng xã hội lên tiếng "ném đá" dữ dỗi khi hình ảnh các cặp đôi nằm chụp ảnh cưới trên mái nhà cổ Hội An. Sau sự cố cặp đôi chụp ảnh cưới trên nóc nhà ở Hội An, BQL khu phố cổ Hội An đã ra lệnh buộc các quán cafe không cho khách trèo lên mái nhà.

