Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Liverpool mua "nghệ sĩ" thay "công nhân"

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, MU đánh tiếng muốn chiêu mộ Rakitic và Umtiti từ Barca và nhận được phản hồi tích cực từ đội bóng xứ Cataluyna. Chuyển nhượng bóng đá từ Marca, Real Madrid rất quan tâm đến chân sút chủ lực của Arsenal là Pierre-Emerick Aubameyang, và nhiều khả năng hai đội bóng này sẽ tiến hành một thương vụ trao đổi. Chuyển nhượng cầu thủ từ Daily Mail, Liverpool chính thức xác nhận tài năng trẻ Jake Cain đã quyết định gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ, đây cũng là bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của tiền vệ 18 tuổi kể từ khi gia nhập học viện CLB thành phố Cảng. Trên trang chủ Chelsea thông báo Hudson-Odoi đã ký vào một bản hợp đồng gia hạn thêm 5 năm với đội chủ sân Stamford Bridge. Theo The Sun, cái tên mới nhất gia nhập danh sách của Inter Milan là Olivier Giroud, người hiện đang khoác áo Chelsea. Theo tiết lộ của Equipe, AS Roma từng muốn đưa Memphis Depay, ngôi sao từng khoác áo MU dưới thời Louis van Gaal về sân Olimpico nhưng vì nhiều lý do mà chưa thực hiện được kế hoạch này. Nguồn tin từ Calcio Mercato, ban lãnh đạo Juve quyết định bổ sung sự sáng tạo nơi tuyến giữa bằng việc lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ tấn công thuộc biên chế Real Madrid, Isco vào tháng Giêng. Calciomercato cho hay HLV Jurgen Klopp vấn đề tồn đọng tại Liverpool và quyết định sẽ chiêu mộ 1 nhạc trưởng đẳng cấp. Cái tên lọt vào mắt xanh của Klopp chính là Isco của Real Madrid. Trong những ngày qua, một số tờ báo Anh đã đăng tải Van Dijk đồng ý ký hợp đồng mới với Liverpool. Tuy nhiên, đích thân trung vệ người Hà Lan đã phủ nhận trên Sky Sports rằng: "Không có cuộc đàm phán nào cả và lúc này tôi đang chỉ tập trung vào thi đấu". Nguồn tin ESPN cho hay, HLV Ole Solskjaer đang lên kế hoạch mang về sân Old Trafford 3 tài năng trẻ người Anh gồm Jadon Sancho, James Maddison và Declan Rice.

