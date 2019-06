Thầy giáo gây sốt khi dịch lời Độ ta không độ nàng sang tiếng Anh

Xuất hiện vào những ngày đầu tháng 6, ca khúc Độ ta không độ nàng nhanh chóng khuynh đảo thị trường âm nhạc Việt. Ngoài các nghệ sĩ đình đám như Phương Thanh, Khánh Phương, Hamlet Trương,... tung clip thu âm lại ca khúc thì trên mạng xã hội cũng xuất hiện rất nhiều bản cover với những phong cách khác nhau.

Điển hình như mới đây, bản cover Độ ta không độ nàng phiên bản tiếng Anh của thầy giáo trẻ Đặng Bá Đạo đang khiến mạng xã hội xôn xao. Tính đến thời điểm hiện tại, đây cũng là bản cover bằng tiếng Anh đầu tiên về ca khúc này.

"Độ ta không độ nàng" phiên bản tiếng Anh.

Lời bài hát Độ ta không độ nàng bằng tiếng Anh:

Buddha is high above

Can’t save her forever.

Be long lovesick for whom

The tocsin sounds sadder.

Not see you in pagoda

Bodhi doesn’t want to bloom.

Sutra has thousand words

Red spider covers autumns.

Life is too far today,

Love, hate words can’t be said.

Wonder why you have left

It can’t surely come back.

Dream melts in Buddha shadow

Return you a cassock.

Why you save me, not save her.

Đây không phải lần đầu tiên thầy giáo trẻ gây chú ý khi chuyển lời bài hát Việt sang tiếng Anh. Mọi người có thể nhớ đến anh qua các cover bằng tiếng Anh như: Duyên phận, Vùng lá me bay, Liên khúc Phượng buồn - Kỷ niệm nào buồn, Con đường xưa em đi,...

Là người có niềm đam mê với âm nhạc, đặc biệt là dòng nhạc bolero - Bá Đạo thường thỏa sức ca hát qua các clip tự quay và đăng tải trên trang cá nhân. Những bài hát của anh được thể hiện một cách nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp và tạo cảm giác "gây nghiện" cho người nghe.