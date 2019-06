Bạn gái Văn Thanh đăng ảnh tình tứ fan nói điều "chí lý" ai cũng đồng ý

Trở về giải King's Cup 2019 ở Thái Lan, cầu thủ Vũ Văn Thanh dành thời gian nghỉ thi đấu đưa bạn gái Phùng Bảo Trân đi du lịch. Tuy không đăng ảnh chụp chung, cả hai liên tục check-in tại cùng địa điểm khiến fan không khỏi ghen tỵ.

Tối 21/6, Phùng Bảo Trân đăng tại trang cá nhân ảnh chụp bên bể bơi cùng bạn trai kèm lời nhắn ngọt ngào.

"Chuyện tình yêu đẹp có đến đâu muôn đời vẫn phải đi qua bể dâu. Biết bao lần mình ngồi tựa nhau nhắc nhau hạnh phúc quý giá thế nào", cô viết.

Hàng nghìn dân mạng "thả tim" cho khoảnh khắc tình cảm của đôi trẻ, kèm theo lời nhắn nhủ như "anh chị đẹp đôi lắm", "gato quá" hay "hai người cưới nhau đi".

Bạn gái Văn Thanh đăng ảnh kèm lời nhắn tình cảm tới bạn tai.

Bên nhau bình lặng nhưng lâu bền, chuyện tình của Văn Thanh - Bảo Trân luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai không ngại dành cho nhau cử chỉ, lời nói tình cảm tại trang cá nhân.



Trước đó, ngày 14/6, Bảo Trân khoe ảnh chụp đoạn tin nhắn cũ từ Văn Thanh khi sắp tới ngày kỷ niệm 4 năm yêu. Theo đó, dòng nhắn nhủ này được tiền vệ gốc Hải Dương viết từ nhiều năm trước, song Bảo Trân vẫn lưu giữ.

"Không biết từ khi nào mà bận công việc cả ngày, không thể quan tâm từng li từng tí cho bạn ấy, không thể trò chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng cùng bạn ấy như trước nữa... Vô tình xem lại tất cả hình ảnh từ trước đến giờ bên nhau, bao nhiêu kỷ niệm được lặp lại một lần nữa", cô viết.

Dưới bài đăng của bạn gái, Văn Thanh bình luận: "Miss you so much" (tạm dịch: Nhớ em nhiều lắm).

Năm ngoái, vào ngày kỷ niệm 3 năm yêu, cầu thủ sinh năm 1996 tự tay trang trí không gian lãng mạn với hoa hồng và rượu vang dành cho nửa kia.