Thanh niên nhậu say bỏ lại đôi dép và xe rồi… đi bộ về nhà ngủ

Nam thanh niên say xỉn lái xe lên cầu rồi bỏ lại xe và dép, sau đó đi bộ về nhà ngủ. Bỏ mặc "cả thế giới" ngoài kia nháo nhác lo lắng tìm kiếm anh.

Thanh niên say xỉn là chuyện xưa nay không hề hiếm gặp, thế nhưng thay vì la mắng, đập phá hay ngủ li bì như mọi người khác thì thanh niên “bá đạo” dưới đây, sau khi say xỉn lại “hù” nhiều người một phen hết hồn.

Theo đó, sự việc hi hữu này được cho là xảy ra khoảng 14 giờ ngày 22/4. Thời điểm này, người dân lưu thông qua cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) tá hỏa khi phát hiện 1 chiếc xe máy còn cắm nguyên chìa khóa xe cùng đôi dép để lại trên cầu. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên mọi người đã gọi cho lực lượng chức năng, đồng thời chia sẻ lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm người thân của chủ nhân chiếc xe máy.

Bài viết gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình Thế nhưng, ngay sau khi bắt tay vào công cuộc tìm kiếm, mọi người đều “ngã ngửa” khi biết đây chỉ là “cú lừa”. Sự thật là nam thanh niên này lái xe lên cầu nhưng vì quá say nên đã để lại xe và dép, sau đó đi bộ về nhà ngủ một giấc ngon lành, bỏ mặc “cả thế giới” ngoài kia đang nháo nhác lo lắng tìm kiếm.



Chỉ sau vài giờ chia sẻ, câu chuyện của anh chàng say xỉn đã nhận được hàng nghìn lượt like và bình luận hóm hỉnh của cư dân mạng, khiến ai cũng bật cười.

Tài khoản T.T dí dỏm bình luận: “Chắc thanh niên này tính chơi lớn xem thử có ai trầm trồ không đấy mà… Về nhà giả ngủ nằm cười đấy…”

“Tỉnh thế mà bảo là say… để chỗ cầu có nhiều người giữ xe free cho như vậy, chứ để chỗ khác là mất tiêu chiếc xe rồi còn đâu.“, tài khoản K.L chia sẻ.

Góc lầy lội: Thanh niên nhậu say lên cầu Thuận Phước bỏ lại đôi dép và xe rồi đi bộ về nhà ngủ

Đồng thời, cũng có một số ý kiến bày tỏ thái độ “không hài lòng” về hành động của chàng trai này, đã làm cho nhiều người và gia đình phải lo lắng, làm phiền lực chức chắc năng vào cuộc điều tra nhưng kết quả lại là “cú lừa”.