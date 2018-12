Chiêu dằn mặt chồng say xỉn của người vợ trẻ khiến hội chị em hả hê

(Kiến Thức) - Với chiêu bài dằn mặt ông chồng say xỉn hết sức bá đạo, người vợ trẻ đã nhận được nhiều lời khen từ hội chị em và cộng đồng mạng.

Câu chuyện về những ông chồng say xỉn luôn là vấn đề muôn thuở được hội chị em bàn tán rất sôi. Họ cho rằng khi đàn ông bước chân vào bàn nhậu thì cả thế giới với các ông chỉ xoay quanh cốc bia và những người bạn. Những cuộc nhậu của các đấng mày râu có thể kéo dài thời gian nhậu từ giữa trưa trời nắng cho đến chập choạng về đêm.

Khi cuộc nhậu đã vào guồng thì việc các bà vợ kéo được chồng về là cả một hành trình vô cùng gian nan. Bởi vậy nên để buộc các ông chồng rời mâm nhậu cũng đòi hỏi rất nhiều chiêu thức độc đáo.

Mới đây, trên một diễn đàn trên MXH, xuất hiện hình ảnh một người đàn ông say rượu đã bị che mặt nằm sõng soài trên giường, trước mặt là một bãi nôn lớn.

Vì quá bức xúc trước cảnh chồng đi nhậu nhẹt về say, người vợ đã để chồng nôn chán, nằm sõng soài trên giường rồi lấy hót rác hót đống nôn của người chồng lại, để ngay trước mặt rồi chụp đăng lên mạng.

Bức ảnh này nhanh chóng được nhiều người chú và đặc biệt là hội chị em phụ nữ. Hầu hết mọi người đều không thể nhịn được cười, nhiều bà vợ còn bày tỏ cảm xúc khá tâm đắc cách dằn mặt chồng say xỉn của chủ thớt.

Một số người vợ khác cũng có tâm tư riêng và không ai mong muốn người chồng ở ngoài suốt ngày "chén chú chén anh". Bên cạnh đó, không ít các đức ông chồng đỏ mặt tía tai và có phần sợ hãi, tag ngay người bạn đời để dặn dò "đừng làm thế với anh nhé!".

Chia sẻ dưới bài viết về bài cao tay của người vợ trị ông chồng say xỉn, nickname Q.P chia sẻ: "Chẳng biết bao giờ mấy ông mới thấu cảnh vợ con ở nhà chờ cơm với tâm trạng bất an, lo lắng. Chồng mình đi uống, vợ bấm được thang máy lên đến phòng rồi nhưng không mở được cửa ngủ luôn ngoài hành lang, may mình nghe tiếng động không thì cả đêm nằm ở đó".

Bên cạnh đó, một số cánh mày râu đọc được câu chuyện thì lập tức hoang mang: "Ôi trời, đúng là thảm họa quá. Mình khuyên thật: ai chưa lấy vợ mà có ước mơ thay đổi thế giới thì hãy làm luôn đi chứ lấy vợ rồi muốn thay đổi cái kênh ti vi thôi cũng khó chứ đừng nói thay đổi thế giới. Nhìn ông anh trên mà sợ dần đi"; "Đánh bạc còn kiểm soát được thua nhiều hay ít chứ lấy vợ thật sự là canh bạc trắng tay"; "Sợ quá, vợ tương lai ơi nếu anh có lỡ say em cũng đừng tàn nhẫn với anh như thế này em nhé".

Trước nhiều luồng ý kiến trái chiều, có người cũng đã lên tiếng giải thích giúp chị vợ. Có thể là anh chồng này đã say xỉn quá mức cho phép khiến chị vợ ức chế. Cũng có thể người vợ này chỉ để anh chồng nằm sau đóng nôn đó một lát, để chụp bức hình đăng lên mạng "cảnh cáo" thôi.