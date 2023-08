"Tân binh V-League" CAHN vô địch ngay mùa đầu thăng hạng

V-League 2023 hôm nay (27/8) chứng kiến 4 trận đấu cuối cùng diễn ra cùng lúc 17h. Trong đó, 2 trận đấu diễn ra tại Thủ đô Hà Nội sẽ được chú ý hơn cả bởi các cuộc đọ sức này sẽ mang ý nghĩa quyết định đến cuộc đua vô địch.

Trên sân Mỹ Đình, Hà Nội FC sẽ đối đầu Viettel FC. Đây là trận đấu đội ĐKVĐ cần phải thắng và chờ đợi một kết quả có lợi từ cặp đấu tại Hàng Đẫy giữa CLB CAHN và Thanh Hóa. Mục tiêu này không dễ thực hiện khi Hà Nội FC chưa thắng Viettel FC trận nào trong 2 lần gặp nhau đã qua của mùa giải.

CLB Công an Hà Nội vô địch ngay lần đầu thăng hạng.

Trong khi đó, nhiệm vụ của CLB CAHN tại sân Hàng Đẫy đơn giản hơn khá nhiều. Với hiệu số vượt trội Hà Nội FC (+18 so với +12), CLB CAHN chỉ cần hòa là sẽ khiến Hà Nội FC phải thắng Viettel FC cách biệt 7 bàn thì mới có thể lên ngôi vô địch. Do đó, cơ hội để CLB CAHN đăng quang chức vô địch V-League 2023 trong ngày hôm nay (27/8) là rất lớn.

Trước vòng đấu cuối cùng của V-League 2023, CLB Công an Hà Nội có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch khi hơn Hà Nội FC 2 điểm và có hiệu số tốt hơn hẳn. Do đó, chỉ cần hòa Thanh Hóa ở vòng cuối, khả năng CLB Công an Hà Nội vô địch là rất cao.

Cũng chính vì vậy mà CLB Công an Hà Nội thi đấu rất ung dung trước Thanh Hóa bất chấp việc Hà Nội FC dẫn trước Viettel FC 2-0 chỉ sau 20 phút nhờ công của Văn Quyết và Việt Anh.

Sau đó, CLB Công an Hà Nội mở tỷ số nhờ bàn thắng của Gustavo. Dù sang hiệp 2, Bruno đã ghi bàn gỡ hòa cho Thanh Hóa nhưng kết quả cuối cùng của trận đấu cũng chỉ là 1-1.

Trận hòa của CLB Công an Hà Nội với Thanh Hóa cũng đồng nghĩa với nỗ lực chiến thắng 3-2 của Hà Nội FC trước Viettel FC trở nên vô nghĩa.

Chung cuộc, CLB Công an Hà Nội là đội vô địch V-League 2023 với 38 điểm cùng hiệu số +18. Hà Nội FC cũng có 38 điểm nhưng xếp thứ 2 với hiệu số +13. Viettel FC cán đích thứ ba với 32 điểm.