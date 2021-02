SV ĐH Kiến Trúc gây ấn tượng với khẩu trang chống COVID-19 "cực chất"

Mới đây, các bạn sinh viên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã cho ra mắt bộ sưu tập thời trang phòng chống COVID-19 gây ấn tượng khá mạnh trong cộng đồng. Được biết, bộ sưu tập này năm trong khuôn khổ Festival Tết Kiến trúc 2021 với chủ đề “Tết diệu kỳ - Tết yêu thương”. Đây là những thiết kế thời trang độc lạ, kêu gọi mọi người cùng bảo vệ mình và những người thân yêu. Đặc biệt, bộ thời trang mang chủ đề “Life goes on” (tạm dịch: Cuộc sống vẫn tiếp diễn) do 3 nhà thiết kế sinh viên Hà Phương Anh, Trần Thu Trang, Đào Minh Tú để lại nhiều ấn tượng mạnh về tạo hình và thông điệp mà các bạn truyền tải. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ các bài báo, thông tin phòng chống dịch bệnh được đăng tải trên thế giới. Mỗi bộ trang phục đều truyền tải thông điệp mong muốn dịch bệnh mau chóng kết thúc để mang lại bình an cho tất cả mọi người. Những chiếc khẩu trang trong suốt được thiết kế cùng phụ kiện cầu kỳ, được sử dụng đúng cách, mang lại an toàn cho người sử dụng. Kết hợp với các thiết kế thời trang độc đáo, chiếc khẩu trang trong suốt còn trông rất "thời trang" khi được sử dụng. Những bộ trang phục này được các bạn sinh viên may trực tiếp tại xưởng thực hành của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Chính các bạn sinh viên CLB Thời trang là những người mẫu nghiệp dư trình diễn luôn sản phẩm của mình. Bộ thời trang để lại nhiều ấn tượng mạnh về tạo hình và thông điệp mà các bạn truyền tải. Toàn bộ các chi tiết trong bộ sưu tập thời trang tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 được chính tay các sinh viên thực hiện trong thời gian ngắn. Bộ sưu tập mang chủ đề Van Gogh cũng được các bạn sinh viên sử dụng khẩu trang đồng điệu, đảm bảo vừa thời trang vừa tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Khẩu trang được vẽ bằng màu acrylic tông xanh, vàng, đen phù hợp với bộ trang phục, đủ gây ấn tượng với người đối diện. Mời độc giả xem video: Biến chủng COVID-19 hoàn toàn mới vừa xuất hiện tại Đức - Nguồn: VTV24

Mới đây, các bạn sinh viên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã cho ra mắt bộ sưu tập thời trang phòng chống COVID-19 gây ấn tượng khá mạnh trong cộng đồng. Được biết, bộ sưu tập này năm trong khuôn khổ Festival Tết Kiến trúc 2021 với chủ đề “Tết diệu kỳ - Tết yêu thương”. Đây là những thiết kế thời trang độc lạ, kêu gọi mọi người cùng bảo vệ mình và những người thân yêu. Đặc biệt, bộ thời trang mang chủ đề “Life goes on” (tạm dịch: Cuộc sống vẫn tiếp diễn) do 3 nhà thiết kế sinh viên Hà Phương Anh, Trần Thu Trang, Đào Minh Tú để lại nhiều ấn tượng mạnh về tạo hình và thông điệp mà các bạn truyền tải. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ các bài báo, thông tin phòng chống dịch bệnh được đăng tải trên thế giới. Mỗi bộ trang phục đều truyền tải thông điệp mong muốn dịch bệnh mau chóng kết thúc để mang lại bình an cho tất cả mọi người. Những chiếc khẩu trang trong suốt được thiết kế cùng phụ kiện cầu kỳ, được sử dụng đúng cách, mang lại an toàn cho người sử dụng. Kết hợp với các thiết kế thời trang độc đáo, chiếc khẩu trang trong suốt còn trông rất "thời trang" khi được sử dụng. Những bộ trang phục này được các bạn sinh viên may trực tiếp tại xưởng thực hành của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Chính các bạn sinh viên CLB Thời trang là những người mẫu nghiệp dư trình diễn luôn sản phẩm của mình. Bộ thời trang để lại nhiều ấn tượng mạnh về tạo hình và thông điệp mà các bạn truyền tải. Toàn bộ các chi tiết trong bộ sưu tập thời trang tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 được chính tay các sinh viên thực hiện trong thời gian ngắn. Bộ sưu tập mang chủ đề Van Gogh cũng được các bạn sinh viên sử dụng khẩu trang đồng điệu, đảm bảo vừa thời trang vừa tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Khẩu trang được vẽ bằng màu acrylic tông xanh, vàng, đen phù hợp với bộ trang phục, đủ gây ấn tượng với người đối diện. Mời độc giả xem video: Biến chủng COVID-19 hoàn toàn mới vừa xuất hiện tại Đức - Nguồn: VTV24