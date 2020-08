Nữ sinh Đà Nẵng gây sốt với bộ tranh chiến sĩ chống dịch

Nữ sinh Nguyễn Minh Anh hiện đang là cái tên được cộng đồng mạng chú ý khi thực hiện nhiều bức tranh phác họa hình ảnh các y bác sĩ, lực lượng công an, bộ đội... ở Đà Nẵng ngày đêm chống dịch. Minh Anh năm nay 21 tuổi, đến từ Quảng Trị, đang theo học tại khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra khá phức tạp tại đây, nữ sinh viên này đã sừ dụng nét vẽ để phác họa lại chân dung những người hùng thầm lặng, đó là các chiến sĩ "áo xanh, áo trắng" để gửi lời cảm ơn và động viên họ vượt qua đại dịch. Minh Anh chia sẻ, trong thời gian được nghỉ học vì dịch, cô nàng thường bắt gặp những hình ảnh xúc động về các lực lượng tuyến đầu chống dịch trên MXH. Cũng từ đây mà nữ sinh viên đã cho ra đời bộ ảnh đầy xúc động này. Được biết, Minh Anh đã thực hiện bộ ảnh bằng một phần mềm trên điện thoại di động, cô sử dụng bút cảm ứng để vẽ trực tiếp. Minh Anh chia sẻ, để vẽ một bức bức tranh hoàn thành thì mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày, nữ sinh dành ra nửa thời gian để vẽ tranh, trung bình Minh Anh vẽ được 1 đến 2 bức tranh, quãng thời gian còn lại Anh dành cho việc học, sinh hoạt. Để hoàn thành bộ tranh gây xúc động này Minh Anh đã vẽ trong gần 5 ngày. Bộ tranh là lời cảm ơn của nữ sinh viên Đà Nẵng gửi đến các y, bác sĩ, chiến sĩ công an, bộ đội, các tình nguyện viên… đang hi sinh chuyện gia đình, sự an toàn của bản thân để chống dịch. Cô nữ sinh cũng đăng ký tham gia đội tình nguyện xung kích do Thành đoàn Đà Nẵng kêu gọi và sẵn sàng lên đường chống dịch khi nhận lệnh. Mời quý độc giả đón xem thêm video Cuba hỗ trợ Việt Nam chống dịch Covid-19 - Nguồn: VTC NOW

