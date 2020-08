Ý thức chống dịch cao, chủ sạp rau bỗng "sáng" nhất MXH

Công cuộc chống COVID-19 đang ở giai đoạn quyết liệt, cả nước đang cùng hướng về Đà Nẵng với sự ủng hộ và lòng quyết tâm dập dịch. Mới đây, hình ảnh một người dân chọn cách thức thú vị để nâng cao ý thức phòng dịch của mọi người cũng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo đó, một người dân là chủ sạp rau củ quả rất có ý thức khi đeo khẩu trang bán hàng. Không chỉ vậy, chủ sạp rau còn đặt thêm 2 tấm biển "đeo khẩu trang hở mũi không thêm hành ngò" và "không đeo khẩu trang bán đắt gấp đôi" trước gian hàng để khuyến khích người tới mua hàng phải đeo khẩu trang, không những thế mà còn phải đeo đúng cách. Thậm chí, chủ sạp bán rau còn để sẵn một bình xịt nước rửa tay, tỏ ý đề nghị người mua hàng nhớ phải vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi chọn hàng. Ngay sau khi đăng tải, bức hình đã nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người đã khen người chủ gian hàng có ý thức phòng chống dịch, lại có cách làm thật sáng tạo. Theo tìm hiểu, chủ sạp rau nổi tiếng MXH trên có tên Minh Râu và là hộ kinh doanh buôn bán ở ngã 4 Bồn Nước và một quầy ở khu An Bình tất cả đều thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai. Giải thích lý do tuy bán rau nhưng chú Minh Râu lại nổi như cồn trên mạng xã hội, nhiều người dân gần đó cho biết chú buôn bán rất thoải mái, hơn nữa gần 6 năm bán rau tuần nào chú Minh cũng phát rau và trái cây miễn phí cho người nghèo nên ai cũng nhớ. Thêm vào đó, chú Minh lại là người vui tính, lắm lúc vừa say rượu vừa phải trông coi quầy hàng, chú liền nhanh tay ghi ngay trên tấm bảng: "Say rồi, mấy em tự cân tự tính tiền, bảng giá phía dưới! Cảm ơn". Một người dân sống gần khu vực sạp rau của chú Minh có chia sẻ: "Hiếm có ai vừa tốt bụng vừa bình dân lại vui tính như chú. Người ta lo công việc và miếng cơm manh áo rồi người ta cũng không còn sự vui tươi nữa, chúc chú khỏe mạnh để tiếp tục giúp đỡ cho người có hoàn cảnh khó khăn". Sạp rau của chú Minh râu hàng tuần đều phát rau miễn phí cho người lao động nghèo khu vực gần khu công nghiệp Biên Hòa. Với tính cách vui vẻ và lòng tốt, chú Minh được nhiều người dân trong khu vực quý mến và sạp rau của người đàn ông này luôn tấp nập khách tới lui. Mời quý độc giả xem video: Tin Covid-19 chiều 3/8: 15/21 ca mắc Covid-19 mới liên quan đến Đà Nẵng - Nguồn: VTC Now

