Soi vóc dáng vợ tương lai Đoàn Văn Hậu trước nghi vấn có bầu

Mới đây, Đoàn Văn Hậu và vợ sắp cưới - Doãn Hải My cùng hội bạn thân có mặt tại khán đài SVĐ Hàng Đẫy, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên cặp đôi Văn Hậu và Hải My cùng nhau xuất hiện sau khoảnh khắc khoe ảnh đăng ký kết hôn vào ngày 20/10 vừa qua. Đáng chú ý, thời gian gần đây, nhiều người hâm mộ đặt nghi vấn vợ chồng Đoàn Văn Hậu có tin vui bởi lẽ Doãn Hải My không còn đăng tải hình ảnh quá nhiều trên MXH. Những bức ảnh của Doãn Hải My chia sẻ chủ yếu là hình cũ từ vài tháng trước hoặc chỉ chụp cận mặt, không khoe trọn vóc dáng như trước đây. Chưa kể trong khung hình khoe giấy đăng ký kết hôn, không ít netizen bình luận cho rằng Doãn Hải My có bầu vì vòng 2 lùm lùm sau chiếc váy. Do đó, với sự xuất hiện tối 22/10 qua, vóc dáng của vợ sắp cưới Đoàn Văn Hậu chiếm trọn sự quan tâm của khán giả. Diện skinny jeans cùng áo bó, Doãn Hải My vẫn khoe được thắt eo cùng body đồng hồ cát vạn người mê. Tuy nhiên nhiều người cũng nhận ra cô nàng có phần tăng cân, đậm người hơn trước. Trước đó vào tháng 9, Doãn Hải My từng chia sẻ mình đã tăng khoảng 3kg trong thời gian không quá dài. Từng bị nhận xét là quá gầy nên vợ sắp cưới của Đoàn Văn Hậu đặt ra mục tiêu tăng cân để cơ thể đầy đặn hơn, phù hợp với chiều cao 1m67 của mình. Hải My cũng cho biết, nam cầu thủ là người góp phần khiến bản thân tăng cân nhanh hơn vì anh chàng liên tục ép ăn, thúc giục nhiệt tình trong chuyện ăn uống. Hải My từng có thời gian khoe vòng eo triệt để. Những bức ảnh khoe eo của vợ tương lai Đoàn Văn Hậu nhận về vô vàn lượt yêu thích.

