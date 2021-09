Sau drama với Jack, "gái một con" Thiên An lột xác "đỉnh của chóp"

Gần một tháng kể từ khi drama Jack có con với Thiên An nổ ra trên MXH, những ồn ào dường như cũng đã khép lại khi dân mạng bây giờ đã chuyển qua bàn tán một chủ đề khác. Bản thân Thiên An dường như cũng đã lấy lại được cân bằng khi gần đây cô nàng thường xuyên khoe bé Sol (tên ở nhà của con gái Jack) lên trang cá nhân. Mới đây nhất, bà mẹ bỉm sữa hot girl Thiên An đã khiến dân tình không khỏi bất ngờ khi đăng tải hình ảnh make up điệu đà. Chứng kiến bức ảnh của Thiên An, nhiều netizen còn đùa đây chính là tông trang điểm của các chị em... sắp đi đánh ghen ở trong các bộ phim Thái Lan mà dân mạng hay xem. Thay vì đăng ảnh với tông "thiên thần" - "trong sáng" như mọi khi, Thiên An đã lột xác hoàn toàn khi đánh son đậm. Bên cạnh đó, Thiên An cũng làm tóc xoăn xoăn gợi cảm, diện chiếc đầm hở vai. Có thể thấy dù đang ở nhà chăm sóc bé Sol, nhưng Thiên An vẫn tranh thủ "lên đồ chặt chém" không thua cô gái nào. Trước đó trên trang cá nhân, Thiên An cũng đã khoe khéo hình ảnh mình và bé Sol bằng một filter trái cam khá đáng yêu trên Instagram. Thiên An cũng trêu bé cưng nhà mình và nói: "Xin chào mọi người, mình là trái cam còn bạn này là tép cam". Có thể nói sau khi bị netizen, đặc biệt là các fan của Jack tấn công, hiện tại Thiên An đã dần lấy lại cân bằng, thoải mái nuôi bé Sol và khoe con đúng như mong muốn trước đó của cô. Hậu dram có con với Jack, Thiên An được nhận xét ngày càng đẹp ra. Mời quý độc giả đón xem thêm video: LINH KA "Em Cũng Có Tuổi Thơ Dữ Dội Đấy Chứ !" - Nguồn: YAN News

