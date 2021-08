Thiên An và loạt “nàng thơ” của Jack có cuộc sống ra sao?

Thiên An có lẽ là cô gái gây chú ý MXH, là nữ chính từng đóng cùng nhiều MV với Jack, cô gái 9x này hiện tại lại lên tiếng thừa nhận mối quan hệ yêu đương, thậm chí còn có con với nam ca sĩ. Thiên An cho biết cô đã hạ sinh con đầu lòng vào tháng 4/2021. Bé gái trộm vía khỏe mạnh và xinh xắn. Thời gian qua, nàng hot girl khá im ắng trong nghệ thuật, không tham gia các dự án mới. Ngoài Thiên An, nữ streamer MisThy cũng từng là nữ chính trong MV Em gì ơi của Jack. Trong MV, Misthy hóa thân thành một cô gái năng động và hoạt bát. Trước khi tham gia diễn xuất, MisThy đã là một game thủ, streamer nổi tiếng. Hiện tại, cô vẫn tiếp tục công việc đó, mọi hoạt động của cô đều có lượt tương tác cao nhờ lượng fan đông đảo. Hot girl Khánh Vân từng tham gia diễn xuất trong MV Là một thằng con trai của Jack. Trước đó, Khánh Vân đã là cái nên nổi đình đám sau vai diễn Trà Long của Mắt biếc. Thời gian qua, Khánh Vân tham gia chương trình Sao nhập ngũ nhận được phản hồi tích cực. Song song với đó, Khánh Vân cũng gặp không ít thị phi. Cô từng bị chê bai vì thái độ công chúa khi tham gia Sao nhập ngũ hay những phát ngôn trên mạng xã hội. Đảm nhận vai nữ chính trong MV Hoa hải đường của Jack là gái xinh Hà thành Linh Chi. Hiện tại, Linh Chi tập trung cho công việc người mẫu ảnh và blogger về lĩnh vực thời trang, làm đẹp. MV Đom đóm của Jack gây chú ý với nữ chính do Lê Trần Ngọc Trân đảm nhận. Người đẹp sinh năm 1995 và tốt nghiệp ngành Báo chí của Đại học Khoa học Huế. Đầu 2021, Ngọc Trân xuất hiện trong Gái già lắm chiêu 5 với vai diễn nhỏ. Cô hiện tại làm MC và cũng tham gia một số sự kiện giải trí. Gái xinh Sài thành Bâu từng là nữ chính trong MV LAYLALAY của Jack. Cô gái sinh năm 2000 sở hữu thân hình nóng bỏng với chiều cao 1,7m, và khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Bâu sinh năm 2000, nổi tiếng từ trước khi hợp tác cùng nam ca sĩ với hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Công việc chính của cô hiện tại là người mẫu ảnh. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả đón xem thêm video: LINH KA "Em Cũng Có Tuổi Thơ Dữ Dội Đấy Chứ !" - Nguồn: YAN News

