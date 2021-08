Nhan sắc xinh đẹp của hot girl vướng nghi vấn có con với Jack

Hiện tại, lùm xùm đời tư của nam ca sĩ đình đám Jack đang khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Thiên An đang là một trong những cái tên được netizen gọi tên nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Một trong những lý do khiến hot girl Thiên An được réo tên nhiều là vì cô vướng vào nghi vấn đã có con với Jack. Chưa rõ thực hư thế nào nhưng hẳn nhiều người vẫn còn nhớ Thiên An không phải là gương mặt xa lạ gì khi nhiều lần xuất hiện làm nữ chính trong MV của Jack. Cô nàng chính là "người tình MV" của Jack khi góp mặt trong hàng loạt sản phẩm của nam ca sĩ thời còn hợp tác với K-ICM như Bạc Phận, Sóng Gió, Hoa Vô Sắc. Với gương mặt thanh tú cùng đường nét xinh xắn hot girl Thiên An nhanh chóng gây ấn tượng trong lòng khán giả trẻ cũng như fan của ca sĩ Jack. Thiên An tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998 tại Bình Dương. Cô từng là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh của Trường đại học Công nghệ TP.HCM - Hutech Không chỉ sở hữu thân hình mảnh mai cùng những đường nét thanh tú, gái xinh 9x còn khiến nhiều người hâm mộ với gu thời trang đa dạng. Cô có thể biến hóa được nhiều phong cách khác nhau từ tiểu thư dịu dàng đến một cô nàng gợi cảm với các trang phục ôm sát cơ thể. Sở hữu chiều cao 1,65m cùng gương mặt rất "điện ảnh" với những đường nét sắc sảo, thanh tú, Thiên An từng được ví như bản sao hoàn hảo của Angela Phương Trinh. Cô từng đạt được danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi Miss Hutech, lọt top 10 cuộc thi Tài năng MC Hutech. Vào năm 2017, cô từng đăng ký dự thi The Face nhưng chỉ lọt top 50. Sự ăn ý giữa Thiên An và Jack trong MV từng khiến người hâm mộ nghi ngờ mối quan hệ của cả hai. Dù luôn thể hiện sự thân thiết và vướng nhiều tin đồn nhưng cả hai từng lên tiếng phủ nhận mối quan hệ tình cảm. Hiện tại, tài khoản Instagram của cô có khá ít hình ảnh và lượt theo dõi chỉ khoảng 1000 người. Ảnh: Tổng hợp

