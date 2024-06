Sân vận động lớn nhất nước Đức đã sẵn sàng cho EURO 2024

Trong số 51 trận đấu được tổ chức từ ngày 14/6 - 15/7, SVĐ Munich sẽ là nơi diễn ra trận khai mạc và trận chung kết EURO 2024 sẽ diễn ra trên SVĐ lớn nhất nước Đức là Olympic Berlin.



Ngoài trận chung kết diễn ra vào ngày 14/7, Olympic Berlin cũng chứng kiến 5 trận đấu khác gồm: Tây Ban Nha – Croatia (ngày 15/6); Ba Lan – Áo (21/6); Hà Lan – Áo (25/6); Vòng 1/8 (29/6); Tứ kết (6/7).

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, một sự kiện thể thao tầm cỡ như vậy không chỉ là ngày hội bóng đá, mà sẽ là thách thức lớn đối với các đơn vị tổ chức. Ngoài an ninh là vấn đề lớn nhất, các công tác kỹ thuật, hậu cần, cảnh quan… đang được hoàn tất kỹ lưỡng với mục tiêu đảm bảo người hâm mộ, cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài và các nhà báo tham dự có được một giải đấu yên bình, vui vẻ nhất.

Với sức chứa khoảng 71.000 chỗ ngồi, đủ để đón tiếp một lượng lớn cổ động viên từ khắp nơi trên thế giới, Olympic Berlin hiện đã được trang bị hệ thống âm thanh và ánh sáng hiện đại, đảm bảo chất lượng cao cho các trận đấu và những sự kiện đi kèm khác. Olympic Berlin được trang bị các công nghệ giám sát tiên tiến để đảm bảo an ninh tối đa cho các trận đấu và sự kiện, đội ngũ an ninh và lực lượng cảnh sát sẽ hiện diện tại SVĐ để duy trì trật tự và an toàn.

Sân vận động Olympic tại Berlin đã sẵn sàng choEURO 2024.

Không chỉ là một trong những sân bóng tuyệt vời nhất châu Âu, Olympic Berlin còn là một trong những SVĐ mang tính lịch sử và biểu tượng nhất của nước Đức. Công trình này được xây dựng vào năm 1936 để phục vụ Thế vận hội mùa Hè. Khi đó, kiến trúc sư Werner March đã được trao nhiệm vụ thiết kế SVĐ này. Kết quả là một SVĐ hình tròn với mái vòm theo kiểu những sân đấu của Hy Lạp cổ đại đã ra đời.

Olympic Berlin là một tác phẩm kiến trúc vĩ đại và được bảo tồn như một công trình lịch sử. Một trong những điểm nhấn của sân sau khi tu bổ là mái vòm có diện tích 42.000 m2. Olympic Berlin cũng là SVĐ xếp loại 4 của UEFA và là một trong những địa điểm có uy tín nhất trên thế giới cho các sự kiện thể thao và giải trí. Vào mùa Hè, đây cũng là một địa điểm ngoài trời cho các sự kiện tầm cỡ thế giới. Từ nhiều năm qua, hàng loạt ban nhạc và nhạc sĩ huyền thoại đã chơi tại đây, trong đó có Rolling Stones, Madonna, Robbie Williams, Depeche Mode và Coldplay.

Vào những ngày không có sự kiện, SVĐ này cũng là một điểm tham quan ấn tượng. Trong hành trình di chuyển, du khách cũng có thể tham quan các khu vực như phòng họp báo, phòng thay đồ, sảnh sưởi dưới lòng đất và khu vực VIP.

Trong gần 90 năm, Olympic Berlin đã giành được nhiều giải thưởng về thiết kế và chứng kiến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Không có gì ngạc nhiên khi Olympic Berlin được chọn để tổ chức 6 trong số 51 trận đấu của Euro 2024. Đây là một trong những SVĐ đẹp và hiện đại nhất, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo cho các trận đấu đỉnh cao.