Quán cafe Việt giữa lòng Hàn Quốc có gì khiến ai cũng tìm đến check-in?

Sự xuất hiện của cà phê Cộng và bánh mì Phượng giữa thủ đô Seoul vào năm 2018 thì mới đây, Việt Nam lại tiếp tục mang đến đất nước Hàn Quốc quán cà phê Hội An Roastery. Tọa lạc giữa lòng thủ đô Seoul, quán cafe Việt - Hội An Roastery vẫn tạo nên nét đặc trưng bởi màu vàng chủ đạo với những cánh cửa gỗ mang hồn phố cổ. Trong quán cafe Việt tại Hàn Quốc, không gian bên trong cũng được bày trí theo phong cách truyền thống với tường xanh, bàn ghế gỗ và những đồ vật trang trí vô cùng bắt mắt. Điều đặc biệt là quán cafe Hội An Roastery vẫn theo những đồ uống quen thuộc của người Việt như sinh tố dừa, cà phê sữa đá, cà phê cốt dừa,… Với tất cả những điều tuyệt vời trên, quán cafe mang phong cách Việt tại Hàn Quốc khiến giới trẻ bản địa tò mò tìm hiểu. Bên cạnh đó, Hội An Roastery cũng được mệnh danh là "thiên đường sống ảo" hứa hẹn sẽ mang đến những bức ảnh check-in cực chất. Hội An Roastery nằm ở địa chỉ 642-3, Munjeong-dong, Sonpa-gu, Seoul. Nếu có cơ hội đến Hội An Roastery thì đừng bỏ qua việc ghé thăm một Việt Nam thu nhỏ giữa đất nước Hàn Quốc. Những bức hình chất đến phát ngất ở Hội An Roastery.

Sự xuất hiện của cà phê Cộng và bánh mì Phượng giữa thủ đô Seoul vào năm 2018 thì mới đây, Việt Nam lại tiếp tục mang đến đất nước Hàn Quốc quán cà phê Hội An Roastery. Tọa lạc giữa lòng thủ đô Seoul, quán cafe Việt - Hội An Roastery vẫn tạo nên nét đặc trưng bởi màu vàng chủ đạo với những cánh cửa gỗ mang hồn phố cổ. Trong quán cafe Việt tại Hàn Quốc, không gian bên trong cũng được bày trí theo phong cách truyền thống với tường xanh, bàn ghế gỗ và những đồ vật trang trí vô cùng bắt mắt. Điều đặc biệt là quán cafe Hội An Roastery vẫn theo những đồ uống quen thuộc của người Việt như sinh tố dừa, cà phê sữa đá, cà phê cốt dừa,… Với tất cả những điều tuyệt vời trên, quán cafe mang phong cách Việt tại Hàn Quốc khiến giới trẻ bản địa tò mò tìm hiểu. Bên cạnh đó, Hội An Roastery cũng được mệnh danh là "thiên đường sống ảo" hứa hẹn sẽ mang đến những bức ảnh check-in cực chất. Hội An Roastery nằm ở địa chỉ 642-3, Munjeong-dong, Sonpa-gu, Seoul. Nếu có cơ hội đến Hội An Roastery thì đừng bỏ qua việc ghé thăm một Việt Nam thu nhỏ giữa đất nước Hàn Quốc. Những bức hình chất đến phát ngất ở Hội An Roastery.