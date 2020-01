Phát hoảng người đàn ông hung hăng dùng đá phá hoại ô tô

(Kiến Thức) - Không biết nguyên do là gì nhưng hành động cầm gạch phá hoại ô tô của người đàn ông tại Đà Nẵng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Chiều tối ngày 5/1, một clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông nhỏ con cầm cục đá to ra sức phá hoại một chiếc ô tô đang đỗ ven đườg xuất hiện trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Sự việc được cho là xảy ra trên đường Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng. Một người đàn ông có thân hình khá nhỏ con cầm theo mộc cục đá to hùng hổ tiến tới chiếc ô tô hiệu Kia ra sức đập phá. Hành động phá hoại ô tô của người đàn ông cứ thế tiếp diễn mà không có một ai bước vào can ngăn. Không hiểu lý do gì khiến người đàn ông tức giận đến vậy nhưng việc làm của người đàn ông trên khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Người đàn ông nhỏ con cầm đá đập liên tục vào đầu xe ô tô đang đỗ ven đường.

Hậu quả, chiếc xe ô tô bị phá hoại hư hỏng khá nặng với phần đầu bị móp và đèn xe bị vỡ. Nhiều người đoán rằng có lẽ chủ xe đỗ cản đường hoặc trước cửa nhà người đàn ông trên nên mới dẫn tới sự việc này.

Đầu xe bị móp vào sau khi bị người đàn ông dùng đá đập vào.

Sau khi được chia sẻ, nhiều ý kiến cho rằng hành động của người đàn ông mặc áo vàng là quá ngông cuồng. Người dùng Facebook có tên R.L.M bình luận: "Chẳng biết có hả giận được tí nào không nhưng đây là hành động cực kỳ ngu dốt. Đập phá xe của người ta rồi lại phải đền thôi chứ ai? Trước khi hành động cái gì cũng nên dùng đầu mà suy nghĩ".

Đồng quan điểm, H.B bày tỏ quan điểm: "Dù có chắn đường hay chắn cửa ra vào thì nhắc nhở người ta là được, không có biển cấm đỗ thì người ta đỗ thôi chứ đường nhà mình đâu mà cấm được. Nói ý thức kém lại tự ái".

Thế nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng sự việc xảy ra không ai biết nguyên nhân, vì vậy không nên phán xét bất kỳ ai.