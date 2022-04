Nữ MC thời tiết khoe 2 vạch, cư dân mạng tới tấp chúc mừng

Xuân Anh là nữ MC thời tiết từng nhận về nhiều quan tâm của dân mạng khi tham gia ghi hình trực tiếp về cơn bão Thần Sấm tại Nam Định vào năm 2016. Sau thời gian khá dài "mất tích" trên MXH từ khi lấy chồng, mới đây nữ MC VTV hào hứng thông báo tin vui đã mang thai sau 7 tháng kết hôn. Cô đăng tải hình ảnh xuất hiện bên anh xã cùng que thử thai 2 vạch căng đét và chia sẻ: "Mọi người hỏi làm gì mất hút bao lâu? Vâng, Xanh tập làm mẹ Nhâm Dần. Nuôi dạy Hổ có lẽ nhiều vất vả nhưng sẽ là hành trình thú vị, mong các bậc tiền bối có thể đồng hành chia sẻ kinh nghiệm với vợ chồng mình".MC Xuân Anh cũng tâm sự bị ốm nghén nên lúc nào cũng thấy rất mệt mỏi. Tuy nhiên, cô may mắn khi luôn có chồng bên cạnh động viên, an ủi. "Ốm nghén mệt mỏi lắm, thật may mắn vì có chồng bên cạnh nâng niu vô điều kiện. Rỉ tai hàng ngày rồi, nhưng vẫn muốn viết lên: Cảm ơn anh, Con biết ơn bố mẹ cả 2 bên nhiều lắm", Xuân Anh chia sẻ. Tháng 7/2021, Xuân Anh được bạn trai tên Ngọc Quỳnh cầu hôn. Ngày 22/9 cùng năm, nữ MC sinh năm 1992 tổ chức lễ ăn hỏi kết hợp đón dâu ngay khi Hà Nội có quyết định nới lỏng giãn cách. Có nhiều thông tin chồng Xuân Anh là đại gia, nhưng nữ MC đã phủ nhận. Ngọc Quỳnh là người sống tình cảm và ân cần. Trước khi tiến tới hôn nhân, họ đã có 1 năm yêu đương và tìm hiểu. Trong thời gian đó, ông xã thường xuyên đưa đón Xuân Anh đi làm. Xuân Anh là cựu sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô từng giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi như top 12 và Người đẹp ảnh của Miss Tourism Vietnam 2017, Giải khuyến khích Nụ cười VTV 2016, Á khôi 1, Miss tài năng của Press Beauty 2013. Hiện cô là một trong những gương mặt quen thuộc dẫn bản tin thời tiết của các chương trình thời sự trên VTV. Không chỉ sở hữu giọng nói trong trẻo, lối dẫn dắt linh hoạt, ngoại hình của Xuân Anh cũng rất nổi bật. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

