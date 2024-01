Người yêu đồng giới của An Nguy đăng ảnh ngậm ngùi chia tay Hà Nội

Từ khi ở ẩn, An Nguy ít khi chia sẻ về đời tư. Nhưng mới đây, dân mạng đã được biết thêm về cuộc sống của nữ vlogger thời gian qua. Alex - người yêu An Nguy đăng ảnh mới kèm chia sẻ: "Tạm biệt năm 2023, tạm biệt Hà Nội: "Một năm của những bài học, sự trưởng thành, và những kỷ niệm. Khi chương khép lại, tôi mang theo tiếng cười, nước mắt và trải nghiệm bên mình.... Biết ơn chuyến đi, hào hứng với những gì đang chờ đợi phía trước. Đây là những khởi đầu mới và những khả năng vô tận của năm 2024! Chia tay, 2023 và Hà Nội. Sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim". Người yêu đồng giới của An Nguy có viết. An Nguy (tên thật Nguỵ Thiên An), sinh năm 1987 được nhiều người biết đến là một trong những vlogger đời đầu. Cô ghi điểm nhờ ngoại hình trẻ trung, cá tính. Năm 2018, An Nguy gây sốc khi thừa nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn, trong khi nam diễn viên chưa chia tay với Cát Phượng. Điều này khiến cô bị chỉ trích nặng nề, mọi ấn tượng tốt đẹp về nữ vlogger bỗng chốc tiêu tan. Sau một thời gian trở về Mỹ và nối lại tình xưa với người chồng đồng giới Alex, An Nguy khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo đang mang bầu. Vì muốn có con, An Nguy đã mạo hiểm làm thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Tháng 3/2021, cặp đôi chào đón thành viên nhí của gia đình. Em bé là con gái, được cặp đôi đặt tên Thiên Ý và ở nhà gọi thân mật là Bay. Từ sau khi có con, An Nguy trở thành "mẹ bỉm sữa" chính hiệu, thường xuyên làm clip chia sẻ về những vấn đề xoay quanh việc mang thai, nuôi dạy con cái. Có thể thấy, sau những sóng gió cuộc đời, hiện tại, An Nguy có một cuộc sống khá yên bình, hạnh phúc.

