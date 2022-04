Bị chê già, An Nguy đáp trả thẳng mặt các antifan gây xôn xao

An Nguy (Nguỵ Thiên An, SN 1987) từng là một trong những nữ vlogger đình đám nhất ở Việt Nam. Vlogger An Nguy sở hữu gương mặt xinh xắn, ưa nhìn cũng như cách lập luận sắc bén và nhận về nhiều sự yêu quý từ dân mạng. Còn ở thời điểm hiện tại, nhiều người sẽ nhớ đến An Nguy dưới vai trò một mẹ bỉm sữa hơn. Bởi hồi tháng 4/2021, cô và người yêu đồng giới Alex đã chính thức đón con đầu lòng là bé Bay. Cách đây không lâu, An Nguy và Alex đã cùng em bé về Việt Nam sau 1 thời gian sinh sống ở Mỹ. Dù khá bận rộn vì con mọn nhưng nữ vlogger thỉnh thoảng vẫn cập nhật kênh YouTube và chia sẻ quan điểm của mình với những vấn đề khác nhau. Mới nhất, nữ vlogger đã đăng tải 1 đoạn clip có chủ đề "Hồng nhan giờ còn bạc phận nữa không?" và được nhiều người chú ý. Chưa bàn về nội dung, hình ảnh và phong cách làm vlog của nữ YouTuber đã khiến mạng chú ý. Nhiều người để lại bình luận nhận xét An Nguy vẫn xinh xắn, dễ thương như trước đây với lớp trang điểm nhẹ. Tuy nhiên cũng xuất hiện ý kiến trái chiều về hình ảnh của An Nguy. Cụ thể một dân mạng đã lại để lại bình luận nhận thẳng thừng rằng: "Già". Trước ý kiến này, nữ vlogger đời đầu cũng đáp trả thẳng thắn không kém: "Không thấy gì chỉ thấy tội nghiệp cho một người đàn ông chỉ biết lôi vẻ ngoài của người khác ra giễu cợt. Một sự nông cạn đến đáng sợ". Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã hơn chục năm trôi qua từ khi An Nguy nổi như cồn trên MXH. Hơn nữa trong thời gian này An Nguy cũng đã trải qua những biến cố và đã sinh em bé nên chuyện có thay đổi ít nhiều so với trước đây cũng là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Hình ảnh khi mang bầu của An Nguy từng được netizen chú ý. Tình cảm của An Nguy và bạn đời cùng giới Alex cũng từng trở thành chủ đề bàn tán của netizen.

