Hậu tình tay ba với Kiều Minh Tuấn, An Nguy hiện tại ra sao?

Mới đây, thông tin Cát Phượng đã chia tay Kiều Minh Tuấn cách đây khoảng 1 năm đã làm netizen ngỡ ngàng. Từ chuyện rạn nứt này mà nhiều người nhớ đến vào khoảng cuối năm 2018, khi câu chuyện tình tay ba giữa Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn và An Nguy từng khiến cõi mạng chao đảo một phen. Thời điểm đó An Nguy và Kiều Minh Tuấn thừa nhận yêu nhau, bất chấp việc nam diễn viên và Cát Phượng vẫn chưa chia tay. Ồn ào tình ái nổ ra, cả Kiều Minh Tuấn và An Nguy đều bị chỉ trích. Bộ phim mà cặp đôi tham gia cũng bị khán giả kêu gọi tẩy chay, dẫn đến thua lỗ nặng nề. Mọi ồn ào và thông tin từ nhiều chiều khiến khán giả tại thời điểm ấy "xoay như chong chóng". Đến ngày 14/10 cùng năm, Cát Phượng cùng Kiều Minh Tuấn đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả về lùm xùm tình ái, An Nguy cũng rút khỏi mối tình này và sang Mỹ sinh sống. Sau khi chia tay Kiều Minh Tuấn cuộc sống hiện tại của An Nguy vô cùng viên mãn với con gái đầu lòng. Vào dịp Giáng sinh năm 2020 cô nàng bất ngờ công khai mang thai và chụp ảnh cùng với người yêu đồng giới là Alex. Vào tháng 3 năm 2021 nữ vlogger đã hạ sinh ái nữ đầu lòng, tên ở nhà gọi là Bay. Ở ẩn một thời gian sau chuyện tình tay ba rúng động MXH, thời gian gần đây, khi có gia đình nhỏ An Nguy mới bắt đầu chia sẻ nhiều hơn trên trang cá nhân. An Nguy thoải mái chia sẻ hình ảnh của con gái đầu lòng lên mạng xã hội. Dù đã làm mẹ nhưng cô nàng vẫn sở hữu tính cách tinh nghịch, lầy lội bằng việc "dìm hàng" ái nữ đầu lòng. Nữ vlogger đình đám ngày nào giờ đây đang tận hưởng cuộc sống của một bà mẹ bỉm sữa bên người tình. Cô nàng vẫn duy trì đam mê với việc thực hiện vlog và đăng tải đều đặn trên kênh YouTube cá nhân. Gần 4 năm sau lùm xùm, An Nguy có 1 cô con gái và hiện có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

