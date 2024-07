Ngồi thuyền thúng Hội An lọt top trải nghiệm trên thuyền hấp dẫn

Nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor vừa đưa ra danh sách 25 trải nghiệm trên thuyền hấp dẫn nhất thế giới năm 2024, trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Travelers’s Choice Best of the Best Things to Do.

Theo đó, trải nghiệm thuyền thúng ở rừng dừa Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam xếp thứ 19 trong top 25 trải nghiệm trên thuyền hấp dẫn nhất của du khách trên toàn thế giới trong năm 2024. Danh sách các trải nghiệm thú vị nhất dựa trên đánh giá và ý kiến thu thập từ cộng đồng người dùng trong khoảng thời gian 12 tháng.

Du khách trải nghiệm ngồi thuyền thúng ở rừng dừa Cẩm Thanh, TP Hội An. Ảnh: Minh Duy

Trải nghiệm này được một du khách thích thú, hào hứng diễn tả: “Đi thuyền thúng ở Hội An để tận hưởng khung cảnh xung quanh. Xuôi theo những con kênh đẹp như tranh vẽ, nói “xin chào” với người dân địa phương và được hướng dẫn viên kể về lịch sử nơi đây. Đừng bỏ lỡ cơ hội hòa mình cùng cộng đồng địa phương và tham gia lắc thúng…”.

Rừng dừa Cẩm Thanh còn gọi là Bảy Mẫu cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 3km về phía Đông Nam. Nơi đây được ví như một “Nam Bộ trong lòng phố Hội” với vùng đầm lầy ven sông, nhiều luồng lạch có dừa nước phát triển.

Người dân địa phương biểu diễn cảnh quăng lưới bắt cá trên sông. Ảnh Minh Duy

Trong thời kỳ kháng chiến, rừng dừa là khu căn cứ địa cách mạng quan trọng giúp dân ta đánh thắng nhiều trận chiến của địch. Ngày nay, tận dụng vẻ đẹp tự nhiên của rừng dừa rộng lớn, nơi đây đã được khai thác trở thành khu du lịch sinh thái được nhiều người biết đến và là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Hội An.

Đến đây tham quan, du khách sẽ được ngắm nhìn bạt ngàn dừa nước và những ngôi nhà mái thấp lợp bằng lá dừa. Ngoài ra, du khách còn được đắm chìm vào thiên nhiên, khám phá nét đẹp văn hóa độc đáo, chiêm ngưỡng, trải nghiệm tiết mục múa thúng, đua thuyền và thưởng thức đặc sản địa phương…

Trong số 25 trải nghiệm trên thuyền thú vị nhất với du khách năm 2024, còn có những trải nghiệm khác của Việt Nam như trải nghiệm chèo kayak khám phá vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).