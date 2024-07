Nhan sắc đời thường của nữ kình ngư Việt Nam dự Olympic Paris 2024

Có mặt trong danh sách 16 vận động viên tham dự Olympic Paris 2024, Võ Thị Mỹ Tiên là nữ vận động viên nhận về nhiều sự chú ý khi sở hữu nhiều thành tích cá nhân ấn tượng. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV Khác với hình ảnh khi tham gia thi đấu, Mỹ Tiên bên ngoài ghi điểm với hình ảnh đời thường giản dị, có chuyện tình yêu đẹp 4 năm bên cạnh nam vận động viên bơi lội nổi tiếng. Võ Thị Mỹ Tiên (SN 2005, Long An) được biết đến là vận động viên thuộc đội tuyển bơi Việt Nam sẽ thi đấu tại Olympic Paris 2024. Sinh ra trong gia đình làm nông nghiệp, Mỹ Tiên không được cha mẹ định hướng theo đuổi sự nghiệp thể thao. Năm 10 tuổi, Mỹ Tiên tình cờ được các huấn luyện viên tại Long An phát hiện, tuyển chọn và tạo cơ hội bén duyên với bộ môn bơi lội. Ở tuổi 19, Mỹ Tiên sở hữu loạt thành tích thi đấu ấn tượng, giành huy chương tại các giải đấu trong và ngoài nước. Đặc biệt, cô nàng gốc Long An từng gây bất ngờ khi phá vỡ kỷ lục ở nội dung 200m hỗn hợp độ tuổi 14-15 của nữ kình ngư nổi tiếng Nguyễn Thị Ánh Viên tại giải "Bơi - Lặn vô địch trẻ quốc gia 2020". Rời bỏ bộ trang phục thi đấu quen thuộc, Mỹ Tiên bên ngoài là cô gái có gu thời trang nữ tính, trẻ trung. Với vóc dáng cao ráo cùng đôi chân dài thẳng tắp, nữ vận động viên bơi lội thường diện những mẫu váy dáng ngắn kết hợp cùng giày thể thao, vừa năng động, vừa khoe khéo lợi thế cơ thể. Đôi khi để làm mới bản thân, "nữ kình ngư" quê Long An không ngại biến hóa sang hình ảnh cá tính, bụi bặm. Diện áo trễ vai màu đen kết hợp cùng quần jeans sáng màu, Mỹ Tiên trở nên tự tin hơn, phong cách phù hợp với độ tuổi 19. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV

