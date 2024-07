Mẫu nhí Việt mở màn cho show Gucci Kids, thần thái cực đỉnh

Ella Bùi là một mẫu nhí có tiếng ở trong nước khi góp mặt tại nhiều show diễn thời trang lớn nhỏ. Mới đây, cô bé tiếp tục khiến nhiều người tự hào khi trở thành gương mặt mẫu nhí Việt xuất hiện trong show thời trang trẻ em lớn nhất Trung Quốc với 2000 mẫu nhí tham dự, diễn ra ở thành phố biển Thanh Đảo (Trung Quốc) trong 4 ngày liên tục. (Ảnh: B&F Studio) Tại show diễn lần này, Ella Bùi tham gia diễn cho 2 show của NTK nổi tiếng Trung Quốc và 2 show cho nhà mốt Gucci. Cô bé còn gây ấn tượng khi trở thành First Face mở màn cho show diễn của Gucci.(Ảnh: B&F Studio) Mẫu nhí Việt đã có phần trình diễn đầy bùng nổ với thần thái cuốn hút cùng khả năng catwalk ấn tượng, chuyên nghiệp. (Ảnh: B&F Studio) Từng sải bước tự tin, ánh mắt có hồn, Ella Bùi đã thể hiện được tinh thần mà bộ sưu tập muốn truyền tải. (Ảnh: B&F Studio) Ella Bùi tên thật là Bùi Ngọc Khánh An, sinh năm 2014, cô bé sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê với thời trang từ khi còn rất nhỏ. (Ảnh: FBNV) Năm 3 tuổi, Ella Bùi đã có màn trình diễn đầu tiên tại Vietnam International Fashion Week 2017. Kể từ đó, cô bé liên tục tham gia các show diễn thời trang lớn nhỏ trong nước cũng như nước ngoài. (Ảnh: FBNV) Hồi tháng 4 vừa qua, Ella Bùi đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi trở thành mẫu nhí Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Vogue Trung Quốc. (Ảnh: FBNV) Cô bé cũng là gương mặt mẫu nhí Việt đầu tiên xuất hiện trên màn hình lớn tại Quảng trường Thời Đại (Time Square), New York, Mỹ.(Ảnh: FBNV) Xuất hiện trên sàn diễn vô cùng thần thái, tuy nhiên ngoài đời Ella Bùi vẫn bộc lộ những nét ngây thơ đúng lứa tuổi của mình. (Ảnh: FBNV) Với những thành tựu và bước tiến ấn tượng, Ella Bùi đang dần khẳng định vị trí của mình trong làng mẫu nhí quốc tế, mang đến niềm tự hào cho thời trang Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

