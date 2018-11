Nể phục cô nàng chỉ từ chiếc bông tai tìm ngay ra bồ nhí

Người ta thường nói hội chị em có giác quan thứ 6 rất nhạy bén, chỉ cần anh chồng có chút gì khả nghi sẽ lập tức điều tra ra ngay kết quả.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ câu chuyện điều tra nghi án ngoại tình của chồng trên một group chỉ với 1 vật chứng nho nhỏ khiến nhiều người bái phục.

Theo những gì được chia sẻ trong nhóm kín, tài khoản X.T nhặt được chiếc hoa tai lạ trên xe ô tô của chồng, nên tỏ ra vô cùng hoang mang, hỏi ý kiến chị em xem có phải chồng chị cặp bồ không, hay là cô gái nào đó cố tình để lại món đồ ấy nhằm khiến vợ chồng chị lục đục.

Đặc biệt, chiếc hoa tai đó được vặn chốt cẩn thận nguyên xi, không hề có dấu hiệu vô tình bị rơi. Điều này chứng tỏ, cô gái kia ắt cố tình gây sự.

Câu chuyện được tài khoản X.T đăng trong hội nhóm.

Chỉ với một chi tiết nhỏ như vậy mà không ngờ, lại có "thám tử" ra tay giúp đỡ, âm thầm truy tìm chủ nhân chiếc hoa tai, rồi đăng lên cho mọi người biết khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Cụ thể, một cô nàng "thám tử" viết, "Tớ vào FB bạn X.T - tra FB chồng bạn - rồi vào ảnh chồng bạn ấy xem ai thả tim - loại trừ dần và phát hiện 1 bạn nữ có ngoại hình hiện đại, đeo hoa tai to và nổi bật giống y cái mẹ X.T nhặt được - sau đó vào xem thông tin FB riêng, ảnh gần đây. Chồng mẹ T. có kết bạn với cô này nhé, 2 người có like qua lại với nhau, có bằng chứng up trên ảnh đây".

Nhanh chóng một nữ "thám tử" đã tìm ra chủ nhân của chiếc hoa tai.

Kèm theo đó, "thám tử" cũng không quên post ảnh kèm thông tin FB cô gái có đôi hoa tai giống hệt chiếc hoa tai X.T đang giữ.

Những suy luận logic mà cô gái trẻ đưa ra khiến chị em há hốc mồm. Khá khen cho sự nhiệt tình của "thám tử", dù chẳng quen biết gì nhưng vẫn ra tay điều tra rất chuyên nghiệp.

Nhân vật đeo chiếc hoa tai giống hệt cái chị X.T nhặt được trên xe ô tô của chồng.

Sau khi câu chuyện trên lan truyền khắp MXH thì cô nàng "thám tử" khiến hội chị em bái phục và cho rằng thám tử Conan đã nhập vào cô nàng. Không những vậy, các ông chồng cũng giật nảy mình, không thể tin là các bà vợ lại tài giỏi, nhạy bén đến thế.

"Chị nữ thám tử ăn gì hội mình cúng, quá giỏi luôn! Nể thực sự".

"Cách tra này cũng khá phổ biến, cơ mà nể nhất vẫn là chuyện chị-em-qua-mạng bỏ thời gian để dò từng cái tên cái ảnh giúp nhau! Phụ nữ khi cùng chung mối thâm thù với 2 chữ ngoại tình, cùng chiến tuyến thì đoàn kết phát sợ. Bằng không trái ý nhau chắc xé xác thẳng tay luôn".