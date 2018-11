Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hồ Tà Pạ- “Tuyệt tình cốc” miền Tây

Hồ Tà Pạ thuộc địa phận xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Nơi đây nổi tiếng với hồ nước trong xanh có thể nhìn xuống được đáy. Xung quanh hồ được bao bọc bởi những ngọn núi cao hùng vĩ, tạo nên một không gian lãng mạn, nên thơ và hữu tình. Mặt hồ trong đến nỗi như là tấm kính phản chiếu cho cảnh vật xung quanh. Màu xanh ngắt của cỏ cây hòa quyện vào màu xanh ngọc bích của bầu trời tạo nên quang cảnh hùng vĩ, đẹp đến diệu kỳ. Được hình thành từ quá trình khai thác đá, ít ai biết rằng sự vô tình của con người đã tạo nên một tuyệt tác, có thể làm say đắm bất cứ ai. Hồ Tà Pạ nằm trên đồi Tà Pạ hay còn gọi là núi Tà Pạ (thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) là một trong bảy núi với tên gọi Thất Sơn nổi tiếng. Hồ có độ sâu 17m, tuy nhiên do trước đây từng là nơi hoạt động khai thác đá, nên bạn tuyệt đối không nên tắm hoặc lội xuống hồ để đảm bảo an toàn. Xung quanh hồ, du khách có có cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh ruộng lúa hoang sơ, gợi lên cảm giác rất mộc mạc, bình yên đến lạ. Hồ Tà Pạ là nơi được nhiều studio chọn cho ra đời các bộ ảnh cưới cũng là nơi các bạn trẻ thường đến để check-in với đủ các góc ảnh từ cảnh núi non đến hồ nước trong veo. Từ hồ Tà Pạ, du khách có thể thăm quan rừng tràm Trà Sư, viếng thăm chùa Tà Pạ, dạo bước trên cánh đồng Tà Pạ, Nếu đến An Giang, đừng bỏ qua "Tuyệt tình cốc" miền Tây này nhé

