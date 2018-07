Nam sinh chạy làng vì nữ sinh vòng 1 khủng sau lần đầu gặp

Rất nhiều chàng trai thích bạn gái vòng 1 khủng, thế nên trên mạng lâu nay lưu truyền câu: 'Ngực to không lo chết đói'. Ấy vậy mà nam sinh Xây dựng lại chạy làng vì thấy nữ sinh vòng 1 khủng sau lần gặp đầu.

Tâm sự bức xúc của nữ sinh Kinh tế Quốc dân bị nam sinh Xây dựng chê ngực to sau lần gặp đầu:



Có một anh làm quen mình qua Facebook, thực ra từ một cái bình luận mà làm quen nhau. Anh khen là: “Nhìn em trong ảnh xinh với đáng yêu ấy. Em biết chụp ảnh nhỉ? em ăn ảnh nhỉ?”

Ảnh minh họa.

“Ôi anh ơi, ảnh trên Facebook với Instagram ảo lắm. Anh đừng tin”.

“Không, người như nào thì anh biết chứ. Em cần gì lo việc đấy. Hơn nữa, ngoại hình với anh không quan trọng đâu. Quan trọng hai đứa như nào với nhau thôi”;

À quên, mình học Kinh tế Quốc dân khóa K58, anh ấy sinh năm 1997, học Xây dựng không biết khóa bao nhiêu. Vì thấy anh nói chuyện cũng thật thà nên đồng ý đi ăn trong ngõ Tự Do, quận Hai Bà Trưng chứ. Lần đầu gặp, mình cố ăn mặc đơn giản mà xinh đẹp một chút. Mình ra quán trước vì ngay gần chỗ trọ, còn anh ra sau. Lúc vào tự dưng anh ấy trố mắt nhìn mình như kiểu người ngoài hành tinh.

“Không ngờ em ở bên ngoài lại to hơn trong ảnh nhiều”.

“Anh nói cái gì to cơ?”;

“À không?”.

Sau đó, hai đứa cứ ngồi ăn, chẳng ai hỏi ai câu gì. Mình thấy anh cứ trầm trầm nên chủ động hỏi 1,2 câu để mở đầu câu chuyện. Anh cũng chỉ trả lời mà không hỏi lại. Mình biết chắc anh không thích mình nên cứ thế, ăn xong tự động xin có việc về trước. Lúc mình về, anh còn nói là: “May quá, anh cũng có việc”.

Thôi chắc cú người ta không thích mình rồi, mà đã nói chuyện gì đâu, mới nhìn ngoại hình mình thì anh đã tỏ ra không thích. Lúc về, mình mới nói chuyện 3 mặt 1 lời thì anh nói là: “Lúc đó, anh nói to là anh nói ngực em to quá, nhìn nặng nề. Anh xem trên ảnh tưởng chỉ bình thường thôi nhưng to quá. Anh nói hơi vô duyên nhưng anh chỉ thích con gái ngực nhỏ với ngực lép, càng lép càng tốt, không lõm là được em à. Em thông cảm cho anh, không em lại hiểu sai ý anh”.

Ở, vậy mà anh nói "ngoại hình không quan trọng". Giả dối quá!

Nam sinh Xây dựng tuyên bố ngoại hình không quan trọng nhưng thích bạn gái ngực càng lép càng tốt?!

Nhiều người cảm thương nữ sinh Kinh tế Quốc dân, cho rằng nam sinh Xây dựng dở hơi và mỉa anh ta.

“Chưa bao giờ ngoại hình là không quan trọng cả, chỉ là không phải tất cả mà là lợi thế hơn thôi. Con người ta không được chọn ngoại hình nhưng được chọn cách sống”;

“Tưởng nó chê vì nhan sắc, còn được đằng này lại chê vì ngực to. Bao chị em ngực lép như mình mơ được ngực to để mặc quần áo cho đẹp, đỡ phải tự ti lót ngực các kiểu mà thằng này lại chê. Em được cái nhỏ nhắn, vừa tay, rất hợp với anh. Đợi tin anh”;

“Từ sau gặp thằng nào mà bảo ngoại hình không quan trọng thì vả vỡ mặt nó ra”;

“Lần đầu tiên thấy có thằng kêu thích ngực càng lép càng tốt. Chắc lại xạo rồi”;

“Trên trái đất này vẫn có rhiều thằng dở hơi”.

"Fan trung thành của hãng sản xuất tivi màn hình phẳng đây rồi. Chúc anh sớm tìm được bạn gái ngực lép như ý".