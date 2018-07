Mbappe vừa vô địch World Cup, còn bạn năm 19 tuổi đã làm được gì?

20 năm kể từ France 98, đội tuyển Pháp một lần nữa được nâng cao chiếc cúp vàng World Cup danh giá. Tiền đạo mang số áo 10 Kylian Mbappe đóng góp một trong 4 bàn thắng "Les Bleus" ghi được vào lưới Croatia.

Với 4 bàn thắng trong 7 trận đấu tại vòng chung kết World Cup năm nay, Mbappe trở thành cầu thủ trẻ hay nhất giải đấu. Đồng thời, anh cũng ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 (19 tuổi 207 ngày) ghi bàn ở một trận chung kết World Cup, sau huyền thoại Pele (17 tuổi 249 ngày).

Mạng xã hội 9GAG cùng nhiều diễn đàn hài hước đặt câu hỏi: "Mbappe 19 tuổi và vừa vô địch World Cup. Còn bạn làm gì vào năm 19 tuổi?". Một cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng mạng bắt đầu từ đó.

Kylian Mbappe ghi tên mình vào lịch sử World Cup khi mới 19 tuổi 207 ngày. Ảnh: 9GAG. Thuộc team "con nhà người ta", Simon Šanca khoe mình nói trôi chảy 4 ngôn ngữ, có trong tay bằng tốt nghiệp cấp 3, sáng tác 45 bài thơ và hoàn thành một số bài tiểu luận khi chưa đầy 20 tuổi. Kerniel Mundacruz Ferol cho biết mình học điều dưỡng năm 19 tuổi. Cô đã dành nhiều thời gian thực tập tại bệnh viện và giúp đỡ bệnh nhân. "Tôi sắp lấy bằng A-level, lên kế hoạch học tập và sẽ trở thành giảng viên đại học. Tôi không thắng cúp vô địch bóng đá thế giới, nhưng ai quan tâm chứ? Mỗi người đều có hành trình của riêng mình", Isla Keenan bày tỏ. Với Merlin Finn Klümper, tuổi 19 của anh nhiều ý nghĩa khi có cơ hội giúp đỡ nhiều trẻ em mồ côi có cuộc sống tốt hơn. Nhiều người hài hước thừa nhận mình năm 19 tuổi như Mbappe chỉ biết ăn, chơi và cắm đầu vào học. Ảnh: Johny Bet Fans. Bình luận của Nozomi Nagata nhận được hơn 3.000 like cùng nhiều lời động viên: "Tôi 19 tuổi. Tôi bỏ học, không làm công việc gì cả, chỉ nằm trên giường chơi game. Và tôi đang bị trầm cảm". "Đừng lo lắng. Một ngày nào đó bạn sẽ đạt được thành công nếu không ngừng nỗ lực", Azouz Moatez cảm thông. Harold Santos Concepcion viết: "Khi tôi 19 tuổi, tôi thưởng thức âm nhạc và lối sống của thập niên 90 mà thế hệ trẻ bây giờ không có cơ hội trải nghiệm. Tôi nghĩ điều đó còn quý giá hơn World Cup đấy chứ". 4 năm trước Mbappe còn là cậu bé nhỏ con trong căn phòng dán đầy poster của thần tượng Cristiano Ronaldo. 4 năm sau, anh đã là cầu thủ đắt giá thứ hai hành tinh và cùng "Les Bleus " làm nên lịch sử tại World Cup. Ảnh: Bóng Đá +.

Bên cạnh những lời chia sẻ có phần nghiêm túc, các dân mạng thuộc "team thích troll" lại khiến cuộc tranh luận có thêm nhiều tiếng cười.

Ronald_sanjayaa khoe mình cũng vô địch bóng đá, nhưng sân chơi của anh là... trò PES trên laptop.

Còn tài khoản Prakeet Pradhan không ngừng hoang mang với những câu hỏi không ai có thể trả lời chính xác: "Tại sao thế giới được tạo ra? Tại sao chúng ta phải đi học? Tại sao lại có những bài kiểm tra và kỳ thi?".

"Hàng ngày, tôi thường đếm ngược thời gian đến giờ hẹn đi chơi với cô bạn gái xinh đẹp. Đó là những gì tôi làm vào tuổi 19 hoặc có gì khác tẻ nhạt hơn không, tôi chẳng nhớ nữa", Can Kilicarslan hài hước nói.

"Thực tế, mọi so sánh với Kylian Mbappe đều là khập khiễng khi mỗi người có cuộc đời khác nhau. Cũng không ai có thể phủ nhận các thành quả số 10 đội tuyển Pháp có được khi tuổi đời chưa tròn 20 là do may mắn. 19 tuổi, bạn có thể không làm gì to tát như cậu ta, nhưng hãy sống và làm những điều có ý nghĩa", một dân mạng nhắn nhủ.