Mẹ hai con than thở muốn bỏ chồng khi cãi nhau

Mặc dù nhiều lần cãi vã, chị Hoàn chỉ muốn "bỏ cho nhẹ nợ", thế nhưng khi nhìn mâm cơm cữ ngon lành do chính tay anh chồng làm chị em lại xuýt xoa, khen ngợi.

Vợ chồng dù hòa hợp, hạnh phúc đến mấy cũng khó tránh khỏi những bất đồng, cãi vã. Thế nhưng, thái độ đối mặt với những mâu thuẫn lúc đó mới quyết định hôn nhân liệu có dài lâu hay không.



Mới đây, một mẹ trẻ đã lên "than thở" về anh chồng của mình nhưng lại khiến ai nấy xuýt xoa. Cụ thể, chị Hoàn Nguyễn kể: "Nhiều lúc cãi nhau bực mình lắm, chỉ muốn bỏ quách đi cho nhẹ nợ. Nhưng lúc nhìn lại vẫn thấy mình may mắn. Tạm an ủi không có ai hoàn hảo cả."

Chị Hoàn cho biết thêm, hai vợ chồng có không ít những lúc bất đồng, cãi vã. Thế nhưng, sau mỗi lần như thế cả hai đều có điểm dừng và biết nhịn nhau. Xong xuôi, anh chồng lại xin lỗi dù đúng hay sai và chị Hoàn cũng chẳng để bụng lâu. Đặc biệt, chị cũng hào hứng cho biết chồng là người yêu vợ, thương con: "Khoe khéo mâm cơm cữ chồng em nấu đây ạ! Sáng trước khi đi làm là nấu sẵn cho vợ rồi."