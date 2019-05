Hạnh phúc như Văn Lâm, Duy Mạnh khi được bạn gái hết lòng chăm sóc

Mới đây, hình ảnh bữa ăn giống hệt nhau được Đặng Văn Lâm và bạn gái tin đồn - Yến Xuân - cùng đăng lên story khiến fan ngưỡng mộ. Là nữ PT nổi tiếng với hình thể nóng bỏng, Yến Xuân rất chịu khó chia sẻ các bài tập thể dục và công thức nấu ăn trên trang cá nhân. Đọc những dòng phân tích tỉ mỉ lượng dinh dưỡng trong từng món ăn, nhiều người phải công nhận cách mà cô nàng quan tâm đến sức khỏe của bạn trai đúng là không thể chê được. Ảnh chụp màn hình. Từ khi Lâm "Tây" đầu quân cho đội bóng Muangthong United, tần suất Yến Xuân đi đi về về giữa Việt Nam và Thái Lan tăng lên. Trước đây, đôi trẻ cũng thường xuyên lộ những hình ảnh check-in du lịch cùng địa điểm hay đi ăn cùng nhau. Ảnh chụp màn hình. Chưa từng trực tiếp nhắc đến đối phương hay công khai ảnh chụp chung song qua hàng loạt "bằng chứng" trên trang cá nhân, người hâm mộ tin rằng Đặng Văn Lâm và Yến Xuân là một cặp. Yến Xuân không tránh được việc bị dân mạng "soi" đời sống cá nhân khi là bạn gái tin đồn của cầu thủ nổi tiếng. Nhưng trước những ý kiến tiêu cực về mình, cô luôn thẳng thắn đáp trả. Ảnh: FBNV. Duy Mạnh - Quỳnh Anh được người hâm mộ nhận xét là một trong những cặp đẹp đôi nhất trong dàn cầu thủ tuyển Việt Nam. Không chỉ xinh đẹp, sở hữu nụ cười ngọt ngào, Quỳnh Anh còn là sinh viên tài năng của Học viện Ngoại giao. Cô là người bạn gái hết lòng quan tâm, chăm sóc và thường xuyên có mặt cổ vũ cho bạn trai trong nhiều trận đấu. Ảnh: FBNV. Sáng 28/11/2018, đội tuyển Việt Nam có mặt ở sân bay Nội Bài, bay sang Bacolod (Philippines) để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi giải AFF Cup. Trên story trang cá nhân, Quỳnh Anh gửi lời nhắn đến bạn trai: "Dậy từ 6h sáng đi chợ, có giò, thịt kho, cá kho. Mình thật có tâm. Lên đường may mắn nhé". Sự quan tâm chu đáo này của 9X khiến không ít người ngưỡng mộ. Ảnh chụp màn hình. Không chỉ có bạn gái là người chu đáo, Duy Mạnh cũng chứng tỏ mình đúng chuẩn "soái ca làng bóng" khi yêu chiều nửa kia như công chúa. Những lần đi thi đấu ở nước ngoài, anh không quên mua những món quà đắt tiền dành tặng Quỳnh Anh. Ảnh đại diện trang cá nhân của nam cầu thủ luôn là hình chụp cùng người yêu. Trong tất cả bài đăng, hình ảnh trên trang cá nhân, anh đều âm thầm khẳng định "chủ quyền" bằng việc tag tên bạn gái. Ảnh: FBNV. Chuyện tình yêu của cầu thủ Tiến Linh và Ngọc Quyên nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Cả hai thường xuyên dành những lời "có cánh" cho nhau trên mạng. Bạn gái nam cầu thủ sinh năm 1994, tốt nghiệp ngành Múa, Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Hiện cô là giáo viên dạy múa tại TP Vinh (Nghệ An). Ảnh: FBNV. Vì yêu xa, Ngọc Quyên không có nhiều thời gian bên cạnh Tiến Linh. Nhưng cô là một trong những nàng WAGs thường xuyên thể hiện tình cảm, sự quan tâm cho bạn trai. Đầu tháng 3 vừa qua, trước thông tin Tiến Linh bị loại khỏi danh sách dự vòng loại U23 châu Á, bạn gái của cầu thủ này chia sẻ trên mạng xã hội an ủi chân sút CLB Bình Dương. "Người đàn ông của em mệt rồi. Nghỉ ngơi để trở lại thôi nào. Ngoài kia nếu có khó khăn quá đừng bỏ cuộc anh nhé. Có em và gia đình luôn bên cạnh. Dừng một bước để bước 1.000 bước. Cố lên nào anh", cô viết trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình. Trước mỗi trận thi đấu hay khi người yêu gặp khó khăn, cô luôn gửi lời nhắn nhủ, động viên. Tình yêu của đôi trẻ được nhiều người ngưỡng mộ và gửi nhiều lời chúc phúc. Ảnh: FBNV.

