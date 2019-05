Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU chi trăm triệu giành Antoine Griezmann

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ London, Arsenal chuẩn bị gửi lời đề nghị cho thủ môn trẻ đang chơi ấn tượng tại AC Milan là Gianluigi Donnarumma. Chuyển nhượng bóng đá từ Marca, Neymar đã đưa ra điều kiện "không tưởng" để có thể gia nhập màu áo Real Madrid. Nếu muốn có được sự phục vụ của ngôi sao người Brazil, Kền Kền Trắng sẽ phải trả cho anh mức lương lên đến 1,2 triệu bảng mỗi tuần.Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, MU gửi lời đề nghị 35 triệu bảng cho Moussa Dembele, tuy nhiên Lyon đã có quyết định khiến đối tác "phật lòng" khi tuyên bố cầu thủ này không phải để bán. Theo các nguồn tin từ RAC 1, Barca đã nhanh chóng tìm ra người thay thế Ernesto Valverde. Nếu ông ra đi ngay mùa Hè 2019 này, ban lãnh đạo CLB sẽ bổ nhiệm Roberto Martinez để thay thế. Tờ Mundo Deportivo trong bài viết gần nhất cho hay, Antoine Griezmann đang sẵn sàng chuyển đến khoác áo Barca. Nhưng tờ The Express & The Star, MU đang dành sự chú ý vô cùng lớn cho Antoine Griezmann. Thậm chí, nhằm cụ thể hóa mục tiêu có được chữ ký của chân sút người Pháp, Man Utd chấp nhận chi ra số tiền giải phóng hợp đồng 107 triệu bảng dành cho tiền đạo 28 tuổi. MU là đội bóng đã tỏ rõ sự quan tâm của mình dành cho Meunier - cầu thủ luôn thừa nhận mình là fan Quỷ đỏ từ nhỏ. Nhưng giờ đây, khả năng sở hữu Meunier của đội chủ sân Old Trafford bị đe dọa khi Arsenal đã nhập cuộc. Theo cựu trung vệ Lauren, Arsenal sẽ luôn mở rộng vòng tay để đón Alexis Sanchez trở lại sau chuỗi ngày "xa nhà" tại MU. Sky Sports đã đăng đàn phủ nhận thông tin Matthijs de Ligt đã đạt thoả thuận gia nhập MU với giá chuyển nhượng 85 triệu euro, đồng thời hưởng mức đãi ngộ khổng lồ, lên tới 350 nghìn bảng/tuần. Leicester City đang có kế hoạch chiêu mộ Wilfried Kanon như một sự thay thế lâu dài cho Harry Maguire, cầu thủ đang được MU liên hệ. Napoli đang dành sự quan tâm cho Di Lorenzo, cầu thủ thuộc biên chế Empoli.

