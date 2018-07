Mẹ con "hotgirl quỵt tiền" Bella được chuyển đến trung tâm bảo trợ xã hội

"Hot girl" Bella làm việc với công an.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo Công an phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) xác nhận 'hot girl quỵt tiền' Bella (tên thật là Đoàn Thúy Hà), đã mang theo con vào trực ban Công an quận Hoàn Kiếm trình báo, đề nghị giúp đỡ.

Theo phân cấp quản lý địa bàn, Công an quận đã bàn giao trường hợp này về cho Công an phường Hàng Trống tiếp nhận, xử lý.

Đại diện Công an phường Hàng Trống thông tin, "hot girl" Bella cho rằng bị một số người dân vây quanh mình ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm. Người dân đã bày tỏ thái độ không đồng tình với cô này do có hành vi ngược đãi con như đang lan truyền trên mạng xã hội.

Đây là trường hợp không có nơi cư trú ổn định, có biểu hiện không bình thường, lại mang theo con nhỏ nên công an phường Hàng Trống đã lập hồ sơ, chuyển hai mẹ con tới Trung tâm bảo trợ xã hội thành phố tiếp nhận, xử lý ngay trong đêm qua.

Trước đó, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước những hành động hành hạ, ngược đãi cháu bé như: Hút thuốc lá rồi phả khói vào mặt cháu; để nhiều đồ đạc đè lên người cháu; đặt cháu nằm tại những nơi nguy hiểm (như lòng đường, vị trí che khuất tầm nhìn phía trước đầu xe tải); có những lời nói đe dọa, xúc phạm, lăng mạ cháu,…

Trước bức xúc của dư luận về những hành vi của Bella có nguy cơ đe dọa, tổn hại đến sức khỏe đứa trẻ, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) - cho hay, Công an tỉnh Hải Dương đã có chỉ đạo công an xã, huyện trên địa bàn quản lý đối tượng này theo quy định của pháp luật. Do nhân vật này có biểu hiện đưa con đi lang thang khắp nơi, nên Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo đến công an các địa bàn mà đối tượng này di chuyển đến.

Chia sẻ với báo chí, ông Nam cho biết thêm, theo tiếp xúc, quan sát bên ngoài, các cơ quan chức năng cho biết, người mẹ này có biểu hiện không bình thường về hành vi.

"Tuy nhiên, qua tiếp xúc không thấy cháu bé có tổn thương nặng nề, không có dấu hiệu bị bạo hành và tổn hại nghiêm trọng về sức khỏe”, ông Nam thông tin.