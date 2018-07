Điểm du lịch “ngon bổ rẻ” cho 10X đi “xõa” sau khi thi căng thẳng

Đà Lạt vẫn luôn là cái tên được giới trẻ Sài Gòn ưu ái hàng đầu mỗi khi muốn có một chuyến du lịch ngắn ngày. Đi Đà Lạt, những bạn trẻ 10X chuẩn bị tinh thần cháy máy hay đầy dung lượng thẻ nhớ vì cứ cách vài mét lại có một điểm "sống ảo" ngon lành. Đà Lạt được biết đến như "thánh địa" của những căn hostel, homestay đẹp như mơ, giá cả cực kì phải chăng mà lại đa phong cách. Với những hostel, homestay xinh lung linh này, dám cá một điều rằng, không cần bước ra khỏi nhà, bạn cũng có hàng tá bức ảnh đủ để "sống ảo" cả năm luôn "Hăng say sống ảo" ở hostel, homestay cũng đừng quên một số điểm tham quan "lên hình là đẹp" ở Đà Lạt như nhà thiếu nhi Lâm Đồng, quảng trường Lâm Viên, đồi chè, trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, nhà ga Đà Lạt, bức tường vàng "thần thánh" của tiệm bánh Cối Xay Gió. Du lịch Phan Thiết đúng nghĩa là một chuyến đi và chẳng muốn về, bởi các bạn trẻ 10X không chỉ được nạp "vitamin sea" đã đời mà còn tung tăng trong những chốn tiên cảnh độc lạ khác. Xuống Phan Thiết, việc đầu tiên là dạo quanh một vòng thành phố. Muốn chụp ảnh phong cách vintage, ghé chân trường Dục Thanh. Đi xa hơn một chút về phía Mũi Né cũng là lúc bạn bắt đầu choáng ngợp trước cảnh sắc của thành phố biển này. Chưa hết, đừng quên ghé vào các resort ở đường Nguyễn Đình Chiểu. Đừng ngại vì bạn không đặt phòng ở đây, vì đa số các resort đều mở cửa để khách ngoài vào ăn sáng, uống cà phê. Ninh Bình vốn là một điểm du lịch được đông đảo các bạn trẻ ở Hà Nội yêu thích và tìm đến. Chỉ cách Hà Nội khoảng 90km, mất gần 1 tiếng đi xe nhưng cố đô này như thể một thế giới khác với những mảng xanh thanh bình của nước, đồng lúa, rừng cây. Bên cạnh những điểm tham quan vốn đã nức tiếng gần xa như chùa Bái Đính, Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, cố đô Hoa Lư, hãy thêm vào lịch trình của bạn một số cái tên khá mới mẻ nhưng cứ lên hình là "trăm like" như động An Tiêm – nơi được mệnh danh là "Tuyệt Tình Cốc của Việt Nam", Đan viện Thánh Mẫu. Cùng đến Ninh Bình để khám phá một vùng cố đô cổ kính và mát mẻ giữa mùa hè nóng bỏng. Một gợi ý nữa cho các bạn trẻ 10X tại Hà Nội cho mùa nghỉ mát năm nay đó là Tam Đảo. Nơi đây chưa bao giờ hết "hot" đối với giới trẻ hoặc sinh sống, học tập tại Hà Nội cả. Được mệnh danh là Đà Lạt của miền Bắc, chẳng ngạc nhiên khi cứ mỗi độ hè về, giới trẻ Hà thành và cách tỉnh lân cận lại nô nức rủ nhau lên Tam Đảo trốn nóng. Sau kì thi vừa rồi, nhiều bạn cũng đã chọn Tam Đảo làm nơi nghỉ ngơi. Thời gian gần đây, Tam Đảo càng nổi hơn với dịch vụ cho thuê biệt thự nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần và các kì nghỉ lễ. Trải nghiệm đáng nhớ ở Tam Đảo không chỉ gói gọn trong nét hùng vĩ của Thác Bạc, đỉnh Rùng Rình đẹp mê ly, nhà thờ cổ Tam Đảo đầy huyền bí hay đền Bà Chúa Thượng Ngàn, mà còn là những phút giây quây quần bên bạn bè, cùng chuẩn bị tiệc nướng ngoài trời, tận hưởng không khí "sang chảnh" của những ngôi biệt thự đẹp như căn Full House.

Đà Lạt vẫn luôn là cái tên được giới trẻ Sài Gòn ưu ái hàng đầu mỗi khi muốn có một chuyến du lịch ngắn ngày. Đi Đà Lạt, những bạn trẻ 10X chuẩn bị tinh thần cháy máy hay đầy dung lượng thẻ nhớ vì cứ cách vài mét lại có một điểm "sống ảo" ngon lành. Đà Lạt được biết đến như "thánh địa" của những căn hostel, homestay đẹp như mơ, giá cả cực kì phải chăng mà lại đa phong cách. Với những hostel, homestay xinh lung linh này, dám cá một điều rằng, không cần bước ra khỏi nhà, bạn cũng có hàng tá bức ảnh đủ để "sống ảo" cả năm luôn "Hăng say sống ảo" ở hostel, homestay cũng đừng quên một số điểm tham quan "lên hình là đẹp" ở Đà Lạt như nhà thiếu nhi Lâm Đồng, quảng trường Lâm Viên, đồi chè, trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, nhà ga Đà Lạt, bức tường vàng "thần thánh" của tiệm bánh Cối Xay Gió. Du lịch Phan Thiết đúng nghĩa là một chuyến đi và chẳng muốn về, bởi các bạn trẻ 10X không chỉ được nạp "vitamin sea" đã đời mà còn tung tăng trong những chốn tiên cảnh độc lạ khác. Xuống Phan Thiết, việc đầu tiên là dạo quanh một vòng thành phố. Muốn chụp ảnh phong cách vintage, ghé chân trường Dục Thanh. Đi xa hơn một chút về phía Mũi Né cũng là lúc bạn bắt đầu choáng ngợp trước cảnh sắc của thành phố biển này. Chưa hết, đừng quên ghé vào các resort ở đường Nguyễn Đình Chiểu. Đừng ngại vì bạn không đặt phòng ở đây, vì đa số các resort đều mở cửa để khách ngoài vào ăn sáng, uống cà phê. Ninh Bình vốn là một điểm du lịch được đông đảo các bạn trẻ ở Hà Nội yêu thích và tìm đến. Chỉ cách Hà Nội khoảng 90km, mất gần 1 tiếng đi xe nhưng cố đô này như thể một thế giới khác với những mảng xanh thanh bình của nước, đồng lúa, rừng cây. Bên cạnh những điểm tham quan vốn đã nức tiếng gần xa như chùa Bái Đính, Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, cố đô Hoa Lư, hãy thêm vào lịch trình của bạn một số cái tên khá mới mẻ nhưng cứ lên hình là "trăm like" như động An Tiêm – nơi được mệnh danh là "Tuyệt Tình Cốc của Việt Nam", Đan viện Thánh Mẫu. Cùng đến Ninh Bình để khám phá một vùng cố đô cổ kính và mát mẻ giữa mùa hè nóng bỏng. Một gợi ý nữa cho các bạn trẻ 10X tại Hà Nội cho mùa nghỉ mát năm nay đó là Tam Đảo. Nơi đây chưa bao giờ hết "hot" đối với giới trẻ hoặc sinh sống, học tập tại Hà Nội cả. Được mệnh danh là Đà Lạt của miền Bắc, chẳng ngạc nhiên khi cứ mỗi độ hè về, giới trẻ Hà thành và cách tỉnh lân cận lại nô nức rủ nhau lên Tam Đảo trốn nóng. Sau kì thi vừa rồi, nhiều bạn cũng đã chọn Tam Đảo làm nơi nghỉ ngơi. Thời gian gần đây, Tam Đảo càng nổi hơn với dịch vụ cho thuê biệt thự nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần và các kì nghỉ lễ. Trải nghiệm đáng nhớ ở Tam Đảo không chỉ gói gọn trong nét hùng vĩ của Thác Bạc, đỉnh Rùng Rình đẹp mê ly, nhà thờ cổ Tam Đảo đầy huyền bí hay đền Bà Chúa Thượng Ngàn, mà còn là những phút giây quây quần bên bạn bè, cùng chuẩn bị tiệc nướng ngoài trời, tận hưởng không khí "sang chảnh" của những ngôi biệt thự đẹp như căn Full House.