Mẹ bỉm sửa nhận "bão gạch" vì chia sẻ quá trình sinh con thuận tự nhiên tại nhà

Mới đây, trên trang facebook cá nhân của mình một mẹ bỉm sữa chia sẻ việc sinh con tại nhà đã tạo tạo nên sự tranh cãi gay gắt từ phía cộng đồng mạng.

Cụ thể, nick name J.D chia sẻ rằng chị đã chọn cách “vượt cạn” tại nhà, bé trai ra đời vào ngày 13/6, khỏe mạnh, được sinh theo đúng phương pháp thuận tự nhiên.





Mẹ bỉm phấn khởi chia sẻ “bí quyết”' sinh con thuận tự nhiên. Cụ thể, trước đó mẹ bỉm có tham gia khóa học “Thai sản - sinh thuận tự nhiên” cũng như hiểu biết rõ về chế độ ăn uống, sinh hoạt, dụng cụ cần thiết cho ca sinh và quá trình thai giáo kì công.



Sau khi vượt cạn tại nhà thành công, người này đã lên mạng chia sẻ lại đầy đủ quá trình từ chuẩn bị từ khi mang thai, đến thời điểm chuyển dạ, 'sen nở' và cảm nhận sau sinh.

Khi có dấu hiệu chuyển dạ, mẹ bỉm vừa theo dõi quá trình và vẫn làm việc nhà bình thường, vừa làm vừa xử lý các cơn gò.

Chị còn cho rằng việc sinh con tại nhà có rất nhiều tác dụng khi chủ động thời gian, không gian, tiết kiệm tiền, không bị đau, bé ra đời khỏe mạnh,…

Thế nhưng khi chi sẻ “bí quyết” tưởng chừng như tuyệt vời của mẹ bỉm lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều mà đa phần là mọi người đều không đồng tình với cách sinh nở “thuận tự nhiên” như thế này.

“Đánh đu với tử thần. Chẳng có gì hay ho. May mắn là sinh thuận, không may thì lại trách số con mình không may mắn. Không hiểu nổi nghĩ gì”

“Nhìn nhà cửa không đến nỗi như vùng sâu, nghèo khó, hay gì gì. Lại còn sinh đẻ như thế này ai thèm không. Lúc làm sao lại đổ tại số”

“Không hiểu ở đâu ra quy trình để con tự rụng rốn, có ngày nhiễm trùng… cứu không kịp”

“Thật sự là kiểu mang tính mạng của cả con và mẹ ra đánh cược với cửa tử. May mắn thay mọi chuyện đã tốt lành”

“Cửa sinh cửa tử các cụ ngày xưa ví như thế vì khoa học chưa phát triển như bây giờ. Bao nhiêu vụ tai biến sản phụ y khoa không có bác sĩ thì không biết sẽ thế nào. Trước một nền khoa học tiến tiến mà muốn quay lại thời kỳ lạc hậu đúng là hết nói. May mom dễ sinh chứ như người khác thì còn đấy mà kể chuyện”

Hiện bài viết vẫn đang nhận được sự quan tâm và phản đối của nhiều cư dân mạng.