“Mảnh đất màu mỡ” Youtube thu hút người nổi tiếng thế nào?

Mới đây, siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã làm “dậy sóng” mạng xã hội khi ra mắt kênh YouTube cá nhân.

Chỉ vừa mới xuất hiện, kênh Youtube "UR Ronaldo" của ngôi sao bóng đá này đã thu về hàng loạt thành tích khủng, xác lập kỷ lục chưa từng có: Nút bạc nhanh nhất lịch sử với 100.000 sub sau 22 phút, phá kỷ lục của SidemenReacts (55 phút); Nút vàng nhanh nhất lịch sử với 1m sub sau 1 giờ 29 phút phá kỷ lục của Jennierubyjane Official (7 giờ); Nút kim cương nhanh nhất lịch sử với 10m sub sau 12 giờ, phá kỷ lục của Hamster Kombat (7 ngày).

Cristiano Ronaldo "đập hộp" nút vàng Youtube.

Chưa qua một ngày, tất cả các nội dung Cristiano Ronaldo đăng tải đều có trên 1 triệu lượt xem - điều mà rất nhiều những người làm nội dung trên nền tảng này mơ ước. Thậm chí, có người cho rằng Ronaldo có thể cạnh tranh với MrBeast - người sở hữu kênh Youtube nhiều đăng ký nhất lúc này với 311m sub. Hiện, kênh có hơn 34 triệu người đăng ký và con số này sẽ tiếp tục tăng với tốc độ chóng mặt.

Tùy theo vị trí địa lý cũng như 1 số yếu tố khác, 1.000 lượt xem trên nền tảng này có thể kiếm được 2-12 USD. Với lượng người theo dõi cùng lượt xem video như vậy, ước tính con số doanh thu từ Youtube mang lại cho CR7 là không hề nhỏ.

Nhiều người nổi tiếng không bỏ qua "mảnh đất màu mỡ" Youtube

Cristiano Ronaldo không phải là cái tên duy nhất khi đã là một người nổi tiếng nhưng vẫn xây dựng nội dung trên Youtube. Nhiều người xem như đó là cách để giao tiếp với người hâm mộ và là hình thức mang lại thu nhập phụ.

Các thành viên nhóm nhạc BlackPink dù đã có kênh Youtube chính thức của nhóm nhưng mỗi thành viên đều có một kênh Youtube riêng. Jisoo sở hữu kênh 행복지수 103% với hơn 5,14 triệu người đăng ký; Jennie sở hữu kênh Jennierubyjane Official với hơn 10,5 triệungười đăng ký; Rosé sở hữu kênh Rosesarerosie với hơn 7 triệu người đăng ký; còn em út Lisa sở hữu kênh Lilifilm Official với hơn 11,7 triệu người đăng ký.

Với sức hút của mình, mỗi video của các cô nàng đều thu về hàng triệu lượt xem, ước tính doanh thu không hề nhỏ. Theo Social Blade , thu nhập ước tính của Lisa lên tới 10.300 USD mỗi tháng, 123.800 USD hàng năm, có tháng lên tới 83.000 USD. Còn Thu nhập hằng tháng của Jennie từ kênh YouTube cá nhân là 4.800 USD, và 58.100 USD/năm.

Rất nhiều ngôi sao xứ Hàn cũng có kênh Youtube để chia sẻ về cuộc sống, hậu trường, hay quảng bá cho sản phẩm của mình như Chen (EXO), HyunA, Taeyeon (Girls'Generation), IU - Lee Jieun (IU Official),... Tận dụng độ nổi tiếng phủ sóng của bản thân, kênh Youtube của những ngôi sao giải trí này được rất nhiều người đăng ký.

Với khoản tiền kiếm về, Youtube thực sự là một mảnh đất màu mỡ không chỉ với những nhà sáng tạo nội dung đơn thuần mà còn của những người nổi tiếng.

Sao Việt với Youtube

Một trong những cái tên có tầm ảnh hưởng đến giới trẻ hiện nay là Độ Mixi. Anh vốn là một streamer, thế nhưng khi lấn sân sang lĩnh vực Youtube, Độ Mixi cũng sở hữu cho mình lượng người theo dõi khổng lồ. Anh thường chia sẻ về cuộc sống, công việc, vlog du lịch...

Sau khi sự cố mất kênh của Độ Mixi làm dậy sóng netizen, nhiều người vô cùng bất ngờ với doanh thu "theo từng nhịp thở" của kênh anh chàng streamer này. Theo đó, ngày 2/4 vừa qua, trang YouTube 7,33 triệu người theo dõi của Độ Mixi hiện đã bị ẩn toàn bộ video, đổi ảnh đại diện và banner thành đồng tiền số ripple, và hiện chỉ còn 2 video đang phát trực tiếp, đều về tiền số.

Việc bị hack kênh đã làm Độ Mixi thất thoát 1 khoản thu nhập khổng lồ. Năm 2023, trang thống kê Social Blade cho biết, mỗi tháng kênh YouTube của Độ Mixi có thể thu về 9,9k - 158,2k USD (tương đương 232 triệu - 3,7 tỷ đồng), đó là chưa kể đến số tiền được fan donate.

Một số cái tên streamer đình đám khác cũng tham gia sáng tạo nội dung trên Youtube có thể kể đến như Misthy, Linh Ngọc Đàm,...

Kênh Youtube của Hoa hậu Thùy Tiên với hơn 550.000 người đăng ký.

Thậm chí đến cả nàng hậu Thùy Tiên có kênh Youtube cá nhân với hơn 550.000 người đăng ký. Dù không đăng quá thường xuyên, nhưng các video của cô đều được đầu tư khá chỉn chu, và đều thu về hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Doanh thu ước tính là một khoản không hề bé.

Tính đến hiện tại, có rất nhiều nền tảng mạng xã hội ra đời, người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn hơn. Thế nhưng, Youtube vẫn là nền tảng chia sẻ video hoạt động mạnh mẽ khi không ngừng đổi mới và có những ưu điểm mà các nền tảng khác không có được.