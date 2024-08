Chàng trai học cấp 3 là nam sinh, lên đại học hóa hot girl

Bùi Phạm Phương Nhã (SN 2005) hiện là sinh viên theo học chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao. Từ lâu, Nhã đã nhận thức được sự khác biệt của mình so với những bạn nam cùng trang lứa. Tuy nhiên, rào cản tâm lý vẫn luôn cản trở nam sinh ngày ấy sống đúng với giới tính thật của mình. Cậu chàng vẫn phải "gồng" trước mặt bố mẹ chứ không dám nói ra. Sự việc được gia đình Nhã vô tình biết đến khi mẹ của cậu chàng lúc ấy phát hiện việc chia sẻ một video có nội dung nói đến chuyện thừa nhận giới tính thật, cậu chàng đành phải thừa nhận dù chưa thực sự sẵn sàng tâm lý cho chuyện này. Gia đình cũng có nhiều sự xáo trộn, bố mẹ Nhã hoàn toàn không chấp nhận được sự thật con trai mình lại mang tâm hồn là một cô gái. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học và tròn 18 tuổi, Phương Nhã một lần nữa đối diện với mẹ và có cơ hội nói rõ hơn về vấn đề này. Mẹ Nhã chỉ chấp nhận chứ không hoàn toàn ủng hộ. Năm nhất Đại học, Phương Nhã tìm mọi cách chứng minh bản thân với gia đình. Cô đạt Ielts 7.0; giành nhiều giải thưởng từ các cuộc thi người mẫu, hùng biện: Quán quân BeUVeddete 2024; Á quân MC on the Mic: Eleanora 2024; Á quân cuộc thi hùng biện Exordia Debate Championship... Nhờ những thành tích đó, Phương Nhã dần thuyết phục được bố mẹ. Hiện tại, gia đình ủng hộ và là điểm tựa vững chắc cho cô trên con đường tìm lại giới tính thật. Hiện tại, Phương Nhã bước vào quá trình sử dụng hormone (nội tiết tố) để thay đổi cơ thể. Mỗi tháng, Nhã cần chi trả khoảng nửa triệu đồng cho chi phí thuốc thang. Phương Nhã có tài tranh biện từ khi còn là học sinh THPT. Cô mong được trở thành nhà ngoại giao, nhà hoạt động xã hội vì cộng đồng LGBT trong tương lai. (Ảnh: FBNV)

