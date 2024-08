Con gái cựu siêu mẫu Bình Minh cao 1m75, đôi chân dài miên man

Trên trang cá nhân, Bình Minh đã đăng tải nhiều khoảnh khắc cả nhà 4 người chơi đùa vui vẻ trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng của cả nhà tại Hội An. Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, không chỉ vì hình ảnh gia đình hạnh phúc, mà còn bởi sự xuất hiện của hai cô con gái nhà Bình Minh, đặc biệt là con gái lớn An Nhiên. Dù chỉ mới 15 tuổi, cô bé đã sở hữu đôi chân dài miên man với chiều cao vượt trội 1m75. Khi An Nhiên đứng cạnh bố, cô bé chỉ thấp hơn bố 1 chút, cao vượt trội hơn hẳn so với mẹ và em gái. Nhiều người vô cùng ngỡ ngàng với vóc dáng cao ráo của cô bé. Con gái Bình Minh dù có bố là cựu siêu mẫu, mẹ là doanh nhân nổi tiếng nhưng có lối sống và phong cách ăn mặc rất giản dị. Cả 2 cô con gái của Bình Minh đều sở hữu gương mặt thanh tú, xinh xắn. Trên trang cá nhân, Bình Minh cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh con gái của mình. Nhiều người cho rằng, ngoài yếu tố di truyền, An Nhiên chắc hẳn đã sớm biết chú trọng đến việc chăm sóc vóc dáng ngay từ khi còn nhỏ. Ngắm nhìn hình ảnh hiện tại của An Nhiên, nhiều người cho rằng cô bé sẽ là một gương mặt sáng giá nếu tương lai tham gia các cuộc thi nhan sắc. (Ảnh: FB Bình Minh)

