Netizen hài hước truyền tay tư liệu nghỉ học, nghỉ làm ngày mưa gió

Đêm 22/8, khu vực nội thành Hà Nội có mưa to. Mưa rất lớn kèm theo dông lốc, sấm sét đêm qua đã làm hàng loạt cây xanh bật đổ, ngập lụt diện rộng. Nhiều người đã bị mắc kẹt, không thể về nhà vì đường ngập lụt. Đến sáng nay, dù lượng nước đã rút nhưng một số nơi vẫn gặp khó khăn trong việc di chuyển. Nhiều người đã bày tỏ mong muốn được làm việc ở nhà, không phải đi làm. Nhiều netizen đã truyền tay nhau những "tư liệu" để được xin nghỉ học, nghỉ làm sáng nay. Rất nhiều lý do được đưa ra, người thì góp hình ảnh lốp xe bị đinh ghim vào, người thì đăng tải ảnh nhiệt kế do được 39-40 độ. Thậm chí còn có cả hình ảnh băng bó tay... Hình ảnh uy tín dành cho những ai muốn viện lý do xe hỏng. Sốt gần 40 độ thế này thì chỉ có thể nghỉ làm thôi... Nhiều người cũng hài hước bình luận thêm: "Cẩn thận lấy trùng ảnh nhau nhé các anh em". Hình ảnh lốp xe bị chiếc đinh to ghim vào. Bức ảnh vô cùng chân thật. (Ảnh: Tổng hợp Facebook)

