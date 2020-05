Lao vào can đánh nhau, gái xinh bất ngờ nổi rần rần trên mạng

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đăng tải bài viết về vụ đánh nhau của một shipper và nam tài xế taxi. Khi va chạm, tài xế đã bỏ đi nhưng do shipper "cà khịa" nên cả hai lao vào ẩu đả. Mặc cho người xung quanh chạy lại can ngăn nhưng do có sẵn hơi men trong người nên tài xế taxi rất hung hăng đánh nhau. Vụ việc chỉ dừng lại khi bỗng ở đâu, một cô gái mặc áo xanh nõn chuối, tay cầm tuýp nước chạy lại. Ngay lập tức, "nữ anh hùng" can đánh nhau nhận được "mưa" lời khen từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng sự xuất hiện của cô đã giúp tình hình giảm căng thẳng. Chỉ mất ít phút, dân mạng đã tìm ra info của cô gái áo xanh nõn chuối dũng cảm kia. Cô nàng được biết với biệt danh B.B, sinh sống và làm việc tại Hà Nội. B.B sở hữu ngoại hình xinh đẹp với nước da trắng, mái tóc đen dài không kém gì các hot girl mạng xã hội. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, B.B còn sở hữu body khá chuẩn, đôi chân dài trắng mịn. Sau vụ việc, người theo dõi trên trang cá nhân của B.B tăng vèo vèo. Nhiều bình luận khen ngợi cũng được dân mạng gửi tới cô bên dưới những bức ảnh chính chủ đăng tải. Chưa chắc ai rơi vào tình huống đó cũng dũng cảm can thiệp. Thường những cô gái sẽ đứng nhìn sự việc từ phía bên ngoài vì sợ bị vạ lây. Không có ai đảm bảo được rằng trong lúc tức giận, hai người đàn ông kia sẽ đánh nhầm luôn vào cô gái. Một cô gái nhỏ bé, chân yếu tay mềm lại dám chạy vào can ngăn một vụ ẩu đả khiến đàn ông cũng "bái phục". Mời quý độc giả xem thêm clip: Va chạm giao thông nhẹ, tài xế bỏ đi nhưng Shipper gây sự nên đánh nhau - Nguồn: Youtube

