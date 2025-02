Dàn nàng WAGs Nghệ An thăng hạng khí chất

Mới đây, Quế Ngọc Hải - Dương Thùy Phương thông báo chào đón em bé thứ 3 sau 7 năm về chung nhà. Trước đó, vợ chồng trung vệ quê Nghệ An đã có bé đầu Sunny vào năm 2018 và bé Kem vào năm 2022. Trong những hình ảnh đăng trên trang cá nhân, mẹ bỉm 3 con nhận nhiều lời khen ngợi về nhan sắc tươi sáng, trẻ trung và ngày càng đằm thắm. Sau khi kết hôn, Dương Thùy Phương chăm sóc và vun vén gia đình nhỏ để chồng yên tâm tham gia thi đấu cho CLB chủ quản và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện tại, cô kinh doanh online một số sản phẩm chắc sóc sức khỏe và sắc đẹp. Từ lúc hẹn hò cho đến khi cưới và chung sống nhiều năm, nàng WAG sinh năm 1995 luôn được ông xã cưng chiều, dành những lời chúc ngọt ngào vào mỗi dịp đặc biệt. Võ Nhật Linh (sinh năm 1997), bà xã cầu thủ Phan Văn Đức, có nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi kết hôn. Trước khi đến với tiền vệ quê Nghệ An, Nhật Linh đã nổi tiếng mạng xã hội với biệt danh "hot girl cô giáo" nhờ ngoại hình xinh xắn. Sau khi sinh con, Nhật Linh càng quan tâm hơn đến việc chăm chút ngoại hình và tập luyện để giữ dáng. Với hình thể chuẩn, bà xã Phan Văn Đức không ngại diện những bộ cánh khoe đường cong gợi cảm. Kết hôn vào đầu năm 2020, hiện tại, vợ chồng Nhật Linh đã có hai con, "đủ nếp đủ tẻ". Bé gái đầu biệt danh Dâu Tây (sinh năm 2020) và con trai thứ hai là Khoai Tây (sinh năm 2022). Trong khi Phan Văn Đức thi đấu cho CLB Công an Hà Nội và tuyển quốc gia, Nhật Linh đang kinh doanh một cửa hàng hoa tại thành phố Vinh. Phạm Xuân Mạnh (sinh năm 1996) kết hôn cùng bà xã Dung Trần vào năm 2021. Đến nay, cặp đôi đã có hai con, một trai và một gái. Dung Trần tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học Vinh (Nghệ An). Từ khi công khai chuyện tình yêu cùng cầu thủ tài năng của tuyển Việt Nam, Dung Trần nhận nhiều lời khen ngợi về nét đẹp dịu dàng và phong cách giản dị. Dung Trần hiện kinh doanh về thời trang. Thường ngày, cô chọn những trang phục kín đáo và hiện đại, có gam màu trung tính như trắng, đen, kem. Dù đã là mẹ hai con, Dung Trần vẫn giữ được vóc dáng thon gọn nhờ chăm chỉ tập luyện thể dục.

Mới đây, Quế Ngọc Hải - Dương Thùy Phương thông báo chào đón em bé thứ 3 sau 7 năm về chung nhà. Trước đó, vợ chồng trung vệ quê Nghệ An đã có bé đầu Sunny vào năm 2018 và bé Kem vào năm 2022. Trong những hình ảnh đăng trên trang cá nhân, mẹ bỉm 3 con nhận nhiều lời khen ngợi về nhan sắc tươi sáng, trẻ trung và ngày càng đằm thắm. Sau khi kết hôn, Dương Thùy Phương chăm sóc và vun vén gia đình nhỏ để chồng yên tâm tham gia thi đấu cho CLB chủ quản và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện tại, cô kinh doanh online một số sản phẩm chắc sóc sức khỏe và sắc đẹp. Từ lúc hẹn hò cho đến khi cưới và chung sống nhiều năm, nàng WAG sinh năm 1995 luôn được ông xã cưng chiều, dành những lời chúc ngọt ngào vào mỗi dịp đặc biệt. Võ Nhật Linh (sinh năm 1997), bà xã cầu thủ Phan Văn Đức, có nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi kết hôn. Trước khi đến với tiền vệ quê Nghệ An, Nhật Linh đã nổi tiếng mạng xã hội với biệt danh "hot girl cô giáo" nhờ ngoại hình xinh xắn. Sau khi sinh con, Nhật Linh càng quan tâm hơn đến việc chăm chút ngoại hình và tập luyện để giữ dáng. Với hình thể chuẩn, bà xã Phan Văn Đức không ngại diện những bộ cánh khoe đường cong gợi cảm. Kết hôn vào đầu năm 2020, hiện tại, vợ chồng Nhật Linh đã có hai con, "đủ nếp đủ tẻ". Bé gái đầu biệt danh Dâu Tây (sinh năm 2020) và con trai thứ hai là Khoai Tây (sinh năm 2022). Trong khi Phan Văn Đức thi đấu cho CLB Công an Hà Nội và tuyển quốc gia, Nhật Linh đang kinh doanh một cửa hàng hoa tại thành phố Vinh. Phạm Xuân Mạnh (sinh năm 1996) kết hôn cùng bà xã Dung Trần vào năm 2021. Đến nay, cặp đôi đã có hai con, một trai và một gái. Dung Trần tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học Vinh (Nghệ An). Từ khi công khai chuyện tình yêu cùng cầu thủ tài năng của tuyển Việt Nam, Dung Trần nhận nhiều lời khen ngợi về nét đẹp dịu dàng và phong cách giản dị. Dung Trần hiện kinh doanh về thời trang. Thường ngày, cô chọn những trang phục kín đáo và hiện đại, có gam màu trung tính như trắng, đen, kem. Dù đã là mẹ hai con, Dung Trần vẫn giữ được vóc dáng thon gọn nhờ chăm chỉ tập luyện thể dục.